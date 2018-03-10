Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankara 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Platformu üyeleri ile bir araya geldi

​Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Kahramankazan da sizin bir eviniz, kapımız sizlere her zaman açık. Sizlere olan borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz” dedi.

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman Ertürk, Ankara 15 Temmuz Şehit Yakınları Gaziler Platformu ’nca düzenlenen kaynaşma yemeğine katıldı. Başkan Ertürk yemekte, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Başkan Ertürk burada yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir yemekte değerli şehit yakınları ve kahraman gazilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi verdiğini anımsatan Ertürk, “Bu buluşmaları daha sık gerçekleştirmeliyiz. Kahramankazan da sizin bir eviniz ve kapımız sizlere her zaman açık. Sizlere olan borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz ve sizler için ne yapsak azdır” diye konuştu. Şehit ve gazilerin 15 Temmuz gecesi verdikleri kahramanca mücadele olmasa bugün burada bu buluşmayı gerçekleştiremeyeceklerini ifade eden Ertürk, “Şu an burada bu yemeği yiyebiliyorsak sizlerin sayesinde, sizlerin mücadelesi, sizlerin kahramanlığı sayesindedir. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Gazilerden teşekkür

Ankara 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Platformu adına konuşan Levent Yücel de, Başkan Ertürk’ü misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını ve şehit yakınları ile gazilerin sürekli olarak yanında olmasından dolayı teşekkür etti.