Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Başkent Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Ertürk, burada okul yönetimi ve öğrenciler tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Kahramankazan Belediyesi tarafından okul içerisine kurulan stantlarda öğrencilere gün boyu çorba ikramı yapıldı. Başkan Ertürk, çorbaları öğrencilere elleriyle ikram etti. Çorbalarını alan öğrenciler bu nazik hareketinden dolayı Başkan Ertürk'e teşekkür eti. Başkan Ertürk daha sonra öğrencilerle birlikte derse girerek, onlarla okul kantininde sohbet etti.
Her sabah ücretsiz çay ve çorba
Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman Ertürk, ilçelerindeki semt pazarı içinde bulunan belediye lokalinde, vatandaşlara her sabah ücretsiz olarak çay ve çorba ikramı yapıldığını belirterek, "Bu uygulamamızdan tüm ilçemiz halkımız faydalanıyor. Okula giden yavrularımız, işlerine giden işçi, memur kardeşlerimiz, esnafımız ve tüm vatandaşlarımıza bu ikramı yapmaktan dolayı oldukça mutluyuz" dedi. Ertürk, öğrencileri ziyaret ederek kendileriyle bir araya gelmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade ederek, "Kahramankazan Belediyesi olarak tüm öğrencilerimizin yanındayız, onlar için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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