Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Başkent Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk öğrencilere çorba servisi yaparak, onlarla sohbet etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulu 'nu ziyaret etti. Ertürk, burada okul yönetimi ve öğrenciler tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Kahramankazan Belediyesi tarafından okul içerisine kurulan stantlarda öğrencilere gün boyu çorba ikramı yapıldı. Başkan Ertürk, çorbaları öğrencilere elleriyle ikram etti. Çorbalarını alan öğrenciler bu nazik hareketinden dolayı Başkan Ertürk'e teşekkür eti. Başkan Ertürk daha sonra öğrencilerle birlikte derse girerek, onlarla okul kantininde sohbet etti.

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