Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçede faaliyet gösteren sanayi esnafıyla bir araya geldi

Sanayi esnafı, Kahramankazan'ın çehresini değiştirecek olan ve ilçe merkezinde yer alan sanayi bölgesini de kapsayan Satı Kadın Kentsel Dönüşüm Projesi'ne destek verdi.

Kahramankazan 'da faaliyet gösteren sanayi esnafı, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti. Başkan Ertürk, misafirlerini makamında ağırladı. Ertürk, sanayi esnafının talep ve görüşlerini dinleyerek, sık sık not aldı. Ziyaret kapsamında Kahramankazan'ın çehresini değiştirecek olan ve Cevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay aşamasında olan Satı Kadın Kentsel Dönüşüm Projesi de masaya yatırıldı. Esnaflar, ilçe merkezinde yer alan sanayi bölgesini de kapsayan Satı Kadın Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında Başkan Ertürk'ten bilgi aldı. Ertürk, gelen sorular doğrultusunda projeye ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Görüşme kapsamında ayrıca, sanayi esnafının yeni çalışma alanına ilişkin karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Sanayi esnafı ilçeyi modern bir görünüme kavuşturacak olan kentsel dönüşüm projesine destek verdiklerini belirtti. Başkan Ertürk ve sanayi esnafı ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Birlikte yönetiyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Satı Kadın Kentsel Dönüşüm projesini ilk günden bu yana ilçe halkıyla birlikte yürüttüklerini belirtti. İlçe halkının görüş ve istekleri doğrultusunda projeye yön verdiklerini ifade eden Ertürk,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onay vermesinin ardından kentsel dönüşüm projesine başlayacaklarını söyledi. Ertürk, "Bu kapsamda değerli sanayi esnafımızla bir araya geldik. Kendileriyle projenin geldiği noktayı ve yeni çalışma alanları konularını konuştuk. Kahramankazan'ı, esnafımızla, gencimizle, yaşlımızla, kadınımızla, tüm vatandaşlarımızla birlikte karar alıp, birlikte yönetiyoruz. Bu toplantı da oldukça faydalı geçti. Esnafımızın her zaman yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.