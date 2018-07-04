  • BIST 96.588
  • Altın 188,192
  • Dolar 4,6743
  • Euro 5,4457
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan’da, sürekli olarak halkla iç içe oluyor

»
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan’da, sürekli olarak halkla iç içe oluyor
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 81 ilden göç eden vatandaşların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Kahramankazan’da, sürekli olarak halkla iç içe oluyor.

Tek tek ilgilendiği vatandaşların taleplerini dinleyerek onlara yardımcı olmaya çalışan Ertürk, “Kahramankazan’da nüfusu 53 bine yaklaşan büyük bir aileyiz” dedi.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, vatandaşların hizmete ulaşımı ve memnuniyetleri konularında yaptığı çalışmalarla dikkati çekiyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bu kapsamda her hafta salı günleri Mavi Ay hizmet biriminde gerçekleştirilen halk günleri ile vatandaşlarla bir araya geliyor. Ertürk, burada vatandaşlarla tek tek ilgilenerek talep ve sorunlarını dinliyor. Ertürk, vatandaşların sorun ve istekleri doğrultusunda onlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Büyük bir aileyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, başkan seçildiği 2004 yılından bu yana sürekli vatandaşla iç içe olduğunu ifade ederek, “Kahramankazan’da nüfusu 53 bine yaklaşan büyük bir aileyiz. 81 ilden gelen vatandaşlarımızın yaşadığı Kahramankazan’da, bu ailenin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla sadece seçim dönemlerinde ya da salı günleri değil, gece gündüz demeden bir arada oluyoruz. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını burada birlikte çözüyoruz” diye konuştu.

Mavi Ay’dan kesintisiz hizmet

Kahramankazan Belediyesi Mavi Ay hizmet birimi ise 7/24 esasına göre faaliyet gösteriyor. Mavi Ay vatandaşların en kısa şekilde, zaman kaybetmeden hizmete ulaşabilmeleri ve hizmet alabilmelerini sağlıyor. Hafta sonları dahil mesai saatleri dışı da olmak üzere hizmet veren Mavi Ay, belediyenin halka dönük gülen yüzü olarak dikkati çekiyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 24 Haziran istiklalimizin ve istikbalimizin seçimi21 Haziran 2018 Perşembe 12:28
  • Lokman Ertürk, minik sporculara forma ve spor malzemeleri hediye etti21 Haziran 2018 Perşembe 12:10
  • Mustafa Destici ve Lokman Ertürk esnafın ve vatandaşın nabzını tuttu20 Haziran 2018 Çarşamba 11:38
  • Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanlarının havaların ısınmasıyla birlikte sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi19 Haziran 2018 Salı 11:19
  • Ahmet Arslan ve Lokman Ertürk Ankara Lojistik Üssü’nde kamyoncularla bir araya geldi18 Haziran 2018 Pazartesi 14:28
  • Lokman Ertürk, Ramazan Bayramı'nda 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele şehitlerini mezarları başında andı18 Haziran 2018 Pazartesi 10:28
  • Kahramankazan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da yaşlı, bakıma muhtaç ve ve engelli vatandaşları unutmadı17 Haziran 2018 Pazar 11:09
  • Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde Ramazan Bayramı için temizlik işlerini son hız devam ettiriyor14 Haziran 2018 Perşembe 11:59
  • Lokman Ertürk, 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele sırasında şehitlerinin aileleri ve gazilerle iftarda buluştu14 Haziran 2018 Perşembe 11:58
  • Kahramankazanlı çocukların keyifli ve eğitici bir yaz geçirmesini sağlayacak yaz spor okulları için kayıtlar başladı11 Haziran 2018 Pazartesi 10:11
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim