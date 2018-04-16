  • BIST 110.673
  • Altın 176,973
  • Dolar 4,0933
  • Euro 5,0609
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, MEMUR-SEN'in gençlik kolları teşkilatı ile bir araya geldi

»
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, MEMUR-SEN'in gençlik kolları teşkilatı ile bir araya geldi
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, MEMUR-SEN'in gençlik kolları teşkilatı olan GENÇ MEMUR-SEN'in düzenlediği "Yerel Yönetimlerde Gençliğin Rolü" söyleşisinde genç sendikacılarla bir araya geldi.

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman Ertürk, "2004'te 34 yaşında Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak seçimi kazandım. Aday yapılmam, gençliğinden bu yana hayatı mücadele ile geçen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği öneme örnek olması bakımından oldukça önemli" dedi.

Başkan Ertürk, GENÇ MEMUR-SEN tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gençliğin Rolü" isimli söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. MEMUR-SEN Genel Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye genç sendikacılar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Ertürk burada yaptığı konuşmada, genç sendikacılara kendi hayatından ve geçmişte yaşadıklarından örnekler verdi. Başkan Ertürk çok genç yaşta yerel gazetecilik yaptığını ve yerel bir de radyo kurduğunu, ayrıca sivil toplum örgütleri ile siyasi alanda yaptığı çalışmaları anlattı. Kahramankazan Belediyesi olarak gençlere yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Ertürk, "Şu anda belediyemizde çalışan 17 birim müdürümüzün hepsi gençlerden oluşmakta. Belediye çalışanlarımızın yüzde 80'ini gençler oluşturuyor. Gençliğe güveniyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere güveniyor

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı'nın 30 yaşında kurucu başkanı olduğunu, yine 2004 yılında yapılan yerel seçimde 34 yaşında belediye başkanı seçildiğini anımsatarak, şunları kaydetti: 

"2001 yılında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilçe başkanlığımızın açılışını yaptık. Daha sonra 2004 yerel seçiminde belediye başkan adayı odum. 2004 yılında 34 yaşında Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak seçimleri kazandım. O günden bu yana geride kalan 14 yılda çalışmalarımızı sürdürdük ve Kazan Köyü olarak adlandırılan ilçemizi başkentin metropol ilçeleri arasına sokmayı başardık. Bu aslında gençlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin gençlere ve gençliğe verdiği önemi gösteriyor.

Aday yapılmam, gençliğinden bu yana hayatı mücadele ile geçen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği öneme örnek olması bakımından oldukça önemli. AK Parti gençlere ön önem veren parti. Yine son olarak seçilme yaşını 18'e düşürülmesi de bunun bir kanıtı. Hiçbir şey imkansız değildir. İman varsa imkan da doğacaktır. Kendinize güvenin, çok çalışın, azmedin, inanın. 

Ülkemizin ve insanlığın yarını olan gençlerimize güveniyoruz ve sürekli yanınızdayız."

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman Ertürk'e teşekkür

GENÇ MEMUR-SEN Genel Başkanı Eyüp Beyhan da, Başkan Ertürk'ün yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmaların gençlere örnek olması gerektiğini belirterek, "Bizleri kırmayıp tecrübelerini bizlerle paylaşan değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Başkent Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi29 Mart 2018 Perşembe 11:43
  • Kahramankazan Belediyespor’un, milli haltercisi Tuğçe Boynueğri, rekorlarına devam ediyor27 Mart 2018 Salı 08:44
  • Türkiye’nin ilk sosyal medya akademisi olan Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi ilk mezunlarını verdi22 Mart 2018 Perşembe 12:23
  • 15 Temmuz'un sembol ismi Mustafa Zorova sağlığına kavuştu22 Mart 2018 Perşembe 10:34
  • Kahramankazanlılar adalet nöbetini sürdürüyor; Akıncı Üssü ve Ömer Halisdemir davaları için nöbete devam19 Mart 2018 Pazartesi 15:38
  • Başkan Ertürk, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) heyetini ağırladı17 Mart 2018 Cumartesi 12:44
  • Kahramankazan’da şehit yakınları ve lise öğrencilerini buluşturan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi16 Mart 2018 Cuma 14:51
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından anlamlı bir ödüle layık görüldü15 Mart 2018 Perşembe 14:06
  • Şehit yakınları ve gaziler Kahramankazan'da kaynaşma toplantısında buluştu14 Mart 2018 Çarşamba 12:39
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçede faaliyet gösteren sanayi esnafıyla bir araya geldi12 Mart 2018 Pazartesi 11:56
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim