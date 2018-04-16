Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, MEMUR-SEN'in gençlik kolları teşkilatı ile bir araya geldi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, MEMUR-SEN'in gençlik kolları teşkilatı olan GENÇ MEMUR-SEN'in düzenlediği "Yerel Yönetimlerde Gençliğin Rolü" söyleşisinde genç sendikacılarla bir araya geldi.

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman Ertürk , "2004'te 34 yaşında Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak seçimi kazandım. Aday yapılmam, gençliğinden bu yana hayatı mücadele ile geçen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği öneme örnek olması bakımından oldukça önemli" dedi.

Başkan Ertürk, GENÇ MEMUR-SEN tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Gençliğin Rolü" isimli söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. MEMUR-SEN Genel Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye genç sendikacılar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Ertürk burada yaptığı konuşmada, genç sendikacılara kendi hayatından ve geçmişte yaşadıklarından örnekler verdi. Başkan Ertürk çok genç yaşta yerel gazetecilik yaptığını ve yerel bir de radyo kurduğunu, ayrıca sivil toplum örgütleri ile siyasi alanda yaptığı çalışmaları anlattı. Kahramankazan Belediyesi olarak gençlere yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Ertürk, "Şu anda belediyemizde çalışan 17 birim müdürümüzün hepsi gençlerden oluşmakta. Belediye çalışanlarımızın yüzde 80'ini gençler oluşturuyor. Gençliğe güveniyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere güveniyor

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı'nın 30 yaşında kurucu başkanı olduğunu, yine 2004 yılında yapılan yerel seçimde 34 yaşında belediye başkanı seçildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"2001 yılında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilçe başkanlığımızın açılışını yaptık. Daha sonra 2004 yerel seçiminde belediye başkan adayı odum. 2004 yılında 34 yaşında Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak seçimleri kazandım. O günden bu yana geride kalan 14 yılda çalışmalarımızı sürdürdük ve Kazan Köyü olarak adlandırılan ilçemizi başkentin metropol ilçeleri arasına sokmayı başardık. Bu aslında gençlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin gençlere ve gençliğe verdiği önemi gösteriyor.

Aday yapılmam, gençliğinden bu yana hayatı mücadele ile geçen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği öneme örnek olması bakımından oldukça önemli. AK Parti gençlere ön önem veren parti. Yine son olarak seçilme yaşını 18'e düşürülmesi de bunun bir kanıtı. Hiçbir şey imkansız değildir. İman varsa imkan da doğacaktır. Kendinize güvenin, çok çalışın, azmedin, inanın.

Ülkemizin ve insanlığın yarını olan gençlerimize güveniyoruz ve sürekli yanınızdayız."

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman Ertürk'e teşekkür