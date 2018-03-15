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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından anlamlı bir ödüle layık görüldü

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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından anlamlı bir ödüle layık görüldü
Başkan Ertürk'e, "Türkiye'de Negatifi Pozitife Çevirenler" başlığı altında düzenlenen Artı Ödülleri kapsamında "yılın pozitif belediye başkanı" ödülü verildi.

Radyo Evi Dernerği tarafından "Türkiye'de Negatifi Pozitife Çevirenler" teması kapsamında bu yıl 9'uncusu düzenlenen Artı Ödülleri sahiplerini buldu. Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Basın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ile gazeteciler, milletvekilleri, bilim insanları in da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, gecede "yılın pozitif belediye başkanı" ödülüne layık görüldü. Ertürk'ün ödülünü Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek aldı. Gevrek ödülü, Burdur Valisi Şerif Yılmaz'ın elinden aldı. Törende ayrıca, kendi alanlarında yaptığı çalışmalarla ödüle layık görülenlere ödülleri takdim edildi.

Şükranlarımı sunuyorum

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, kendisini bu anlamlı ödüle layık gören RADEV'e şükranlarını sunduğunu belirterek, "Radyoculardan oluşan bir camiadan böylesine anlamlı bir ödülü almaktan dolayı oldukça mutlu oldum. Yaptığımız çalışmaları daha iyi ve daha üst noktalara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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