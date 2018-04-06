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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Sudan İdari Hizmetler ve Turizm Sendikası heyetini ağırladı

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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Sudan İdari Hizmetler ve Turizm Sendikası heyetini ağırladı
Sudan İdari Hizmetler ve Turizm Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Rashid Khidir Kahramankazan’ın ve Türk Milleti’nin 15 Temmuz’da gösterdikleri kahramanlığın tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Sudan İdari Hizmetler ve Turizm Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Rashid Khidir, Kahramankazan’ın ve Türk Milleti’nin 15 Temmuz’da gösterdikleri kahramanlığın tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emperyalizme karşı dik duruşu ile tüm Müslüman halkların ve tüm İslam Alemi’nin umudu olmuştur” dedi.

Sudan İdari Hizmetler ve Turizm Sendikası üyelerinden oluşan heyet Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Misafirlerini çiçeklerle karşılayan Başkan Ertürk, Sudanlı heyete belediye hizmet binasını gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sudanlı sendikacılar 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde ve terörle mücadelede şehit olan Kahramankazanlılar'ın anısının yaşatıldığı Şehitler Köşesi'ni ziyaret etti. Ertürk, misafirine el işçiliği ile yapılan bir Türk Bayrağı ve Kahramankazanlıların 15 Temmuz'da verdiği mücadeleyi simgeleyen "F-16'ya Dur" heykeli hediye etti.

Erdoğan umudumuz

Sudan İdari Hizmetler ve Turizm Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Rashid Khidir, Kahramankazan’ın ve Türk Milleti’nin 15 Temmuz’da gösterdikleri kahramanlığın tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişimini televizyondan takip ettiklerini ve sürekli olarak Türk Milleti için dua ettiklerini anlatan Khidir, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emperyalizme karşıdik duruşu ile tüm Müslüman halkların ve tüm İslam Alemi’nin umudu oldu. Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin yanındayız ve sonuna kadar destekçisiyiz” diye konuştu.

Kahramankazan eviniz

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman Ertürk de, Sudanlı sendikacıların bu ziyaretinin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade ederek, “İki ülke arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa olsun, gönül köprüleriyle birbirimize bağlıyız. Kahramankazan da sizin eviniz” dedi. Ertürk, Kahramankazanlıların 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi verdiklerini anımsatarak, “Türk Milleti, yalnızca milletin değil ümmetin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde neler yapabileceğini dünyaya göstermiştir” dedi.

Ankara havasına eşlik ettiler

Başkan Ertürk, ayrıca Sudanlı sendikacılar onuruna bir de yemek verdi. Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği yemekte, türküler de seslendirildi. Sudanlı misafirler, çalınan Fidayda, Misket gibi Ankara oyun havalarına eşlek etti.

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