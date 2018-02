Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, tek tek vatandaşların talep ve sorunlarını dinliyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen halk günleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, tek tek ilgilendiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek, çözüm önerileri için çalışmalar yapıyor.

Katılımcı yönetim alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, vatandaşların hizmete ulaşımı ve memnuniyetleri konularında yaptığı çalışmalarla fark yaratıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bu kapsamda her hafta salı günleri Mavi Ay hizmet biriminde gerçekleştirilen halk günleri ile vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Ertürk, burada vatandaşlarla tek tek ilgilenerek talep ve sorunlarını dinliyor. Ertürk, vatandaşların sorun ve istekleri doğrultusunda onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Ertürk sorun ve taleplerin çözümü için notlar alarak gerekli çalışmaların yapılmasını sağlıyor.

İç içeyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, başkan seçildiği 2004 yılından bu yana belediyede katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini belirterek, “Vatandaşlarımızla sadece seçim dönemlerinde değil gece gündüz, düğünde cenazede her an her zaman beraberiz. İlçemizde belediyemiz tarafından yapılan her uygulamada onların fikrini aldığımız gibi, onlardan gelen istek, şikayet ve önerilerle de sürekli olarak ilgileniyoruz” dedi.

7/24 görev başında

7/24 esasına göre faaliyet gösteren Mavi Ay Hizmet Birimi ise vatandaşların en kısa şekilde, zaman kaybetmeden hizmete ulaşabilmeleri ve hizmet alabilmelerini sağlıyor. Hafta sonları dahil mesai saatleri dışı da olmak üzere hizmet veren Mavi Ay, belediyenin halka dönük gülen yüzü olarak dikkati çekiyor. Mavi Ay biriminde, vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve öneriler anında işleme alınıyor. Mavi Ay Birimi’nde ayrıca vatandaşlardan gelen iş talepleri doğrultusunda işçi işveren ilişkisinin kurulması, işe yönlendirme ve başlatma, İŞKUR işlemleri de yapılıyor.