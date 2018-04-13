Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği üyelerini ağırladı

Polisliğin kutsal bir görev olduğunu ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, hizmetlerinden dolayı emekli polislere şükranlarını sunduğunu söyledi.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti. Misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Ertürk, emekli polislere Kahramankazan'da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ertürk misafirleriyle Kahramankazan, polislik ve gündeme ilişkin keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ertürk ayrıca, misafirlerine kavunuyla meşhur olan ilçede yapılan kavun lokumu, kavun kolonyası ve kavun kahvesi hediye etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'e plaket

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk , polisliğin kutsal, ancak zor bir görev olduğunu belirterek, "Sizler bizlerin huzuru, canı, namusu ve ülkemizin bekası için gece gündüz demeden gözünüzü dahi kırpmadan görev yapmış değerli büyüklerimizsiniz. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı onur ve gurur duyuyorum. Bu nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Değerli hizmetlerinizden dolayı Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.