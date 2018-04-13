  • BIST 109.910
  • Altın 176,092
  • Dolar 4,0796
  • Euro 5,0335
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği üyelerini ağırladı

»
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği üyelerini ağırladı
Polisliğin kutsal bir görev olduğunu ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, hizmetlerinden dolayı emekli polislere şükranlarını sunduğunu söyledi.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti. Misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Ertürk, emekli polislere Kahramankazan'da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ertürk misafirleriyle Kahramankazan, polislik ve gündeme ilişkin keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ertürk ayrıca, misafirlerine kavunuyla meşhur olan ilçede yapılan kavun lokumu, kavun kolonyası ve kavun kahvesi hediye etti.  

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'e plaket 

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, polisliğin kutsal, ancak zor bir görev olduğunu belirterek, "Sizler bizlerin huzuru, canı, namusu ve ülkemizin bekası için gece gündüz demeden gözünüzü dahi kırpmadan görev yapmış değerli büyüklerimizsiniz. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı onur ve gurur duyuyorum. Bu nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Değerli hizmetlerinizden dolayı Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.    

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri de, Başkan Ertürk'ün, emekli polislerin ve polis teşkilatının sürekli olarak yanında olduğunu belirterek, günün anısına plaket takdim etti. 

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan Belediyespor’un, milli haltercisi Tuğçe Boynueğri, rekorlarına devam ediyor27 Mart 2018 Salı 08:44
  • Türkiye’nin ilk sosyal medya akademisi olan Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi ilk mezunlarını verdi22 Mart 2018 Perşembe 12:23
  • 15 Temmuz'un sembol ismi Mustafa Zorova sağlığına kavuştu22 Mart 2018 Perşembe 10:34
  • Kahramankazanlılar adalet nöbetini sürdürüyor; Akıncı Üssü ve Ömer Halisdemir davaları için nöbete devam19 Mart 2018 Pazartesi 15:38
  • Başkan Ertürk, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) heyetini ağırladı17 Mart 2018 Cumartesi 12:44
  • Kahramankazan’da şehit yakınları ve lise öğrencilerini buluşturan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi16 Mart 2018 Cuma 14:51
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Radyo Evi Derneği (RADEV) tarafından anlamlı bir ödüle layık görüldü15 Mart 2018 Perşembe 14:06
  • Şehit yakınları ve gaziler Kahramankazan'da kaynaşma toplantısında buluştu14 Mart 2018 Çarşamba 12:39
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçede faaliyet gösteren sanayi esnafıyla bir araya geldi12 Mart 2018 Pazartesi 11:56
  • Kahramankazan’da Mehmetçiğe moral vermek için anlamlı bir turnuva gerçekleştirildi11 Mart 2018 Pazar 12:34
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim