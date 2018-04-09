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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Yerel Gazeteciler ile bir araya geldi

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Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Yerel Gazeteciler ile bir araya geldi
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye Yerel Gazeteciler Derneği üyeleri ile bir araya geldi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürkyerel gazetecileri Kahramankazan'da yaptıkları faaliyetler hakkında bilgilendirdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye Yerel Gazeteciler Derneği (TYGD) üyesi gazetecileri ağırladı. TYGD Başkanı Kenan Akçahanoğlu başkanlığındaki heyetle bir araya gelen Başkan Ertürk, misafirlerine Kahramankazan'da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ertürk ayrıca, misafirlerine kavunuyla meşhur olan ilçede yapılan kavun lokumu, kavun kolonyası ve kavun kahvesi hediye etti. Ertürk misafirleriyle Kahramankazan ve yerel basın üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Vatandaşın sesiniz

Başkan Ertürk, kendisinin de siyasete atılmadan önce Kahramankazan'da yerel gazetecilik yaptığını anımsatarak, Genç Seymen isimli gazeteyi ilçede ve bölge ilçelerde 7 yıl boyunca çıkardığını söyledi. Ertürk ayrıca, yine Kahramankazan ve çevre ilçelere yayın yapan bir de radyo kurduğunu anlattı. Yerel gazetecilik yapmanın önemine değinen Ertürk, "Sizlerle bir zamanlar aynı görevi yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Sizlerle bir araya gelmek benim için ayrı bir onur ve gurur kaynağı. Siz değerli basın mensuplarına saygım sonsuz. Sizler çok önemli ve kutsal bir görev üstleniyorsunuz. Bölgenizdeki insanların gözü, kulağısınız. Onların sesisiniz. Çalışmanızda başarılar diliyorum" diye konuştu.   

Kahramankazan mucizesini anlattı

Başkan Ertürk, Kahramankazan’ın başkan seçildiği 2004 yılından bu yana tüm alanlarda büyük bir değişim ve gelişim yaşadığını belirterek, "2004 öncesinde 'Kazan Köyü' olarak anılan ilçemiz, geride kalan 14 yılda aldığı yatırımlar ve gerçekleştirdiğimiz projelerle başkentin metropol ilçeleri arasına girmeyi başardı" dedi. Kahramankazan'ın şu anda başkentin ekonomik, sosyal ve diğer birçok alanda önemli bir merkezi haline geldiğini ifade eden Ertürk, ilçenin 14 yılda 1 milyar 280 milyon TL'lik yatırım aldığını söyledi. Ertürk, ilçede yapılan, yapımı süren ve hazırlık aşamasında olan projelere ilişkin kapsamlı bilgi verdi. 

TYGD Başkanı Akçahanoğlu da, derneklerinin 5 yıl önce kurulduğunu belirterek, şu anda 40'a yakın ilde örgütlü olduklarını söyledi. Akçahanoğlu, Türkiye genelinde kapsamlı bir gazetecilik örgütü kurmak istediklerini kaydetti.

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