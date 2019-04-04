Kahramankazan Belediye Başkanı “Serhat Öğretmen”e ilk ziyaret çocuklardan

“Serhat Öğretmen”e ilk ziyaret çocuklardan

31 Mart Yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, mazbatasını almasının ardından görevine başladı. Kahramankazan’da öğretmenlik ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yapan Oğuz’un ilk ziyaretçileri ilçedeki çocuklar oldu.

31 Mart Yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, mazbatasını almasının ardından görevine başladı. Başkan Oğuz, mazbatasanını aldıktan sonra belediyeye gelerek tebrikleri kabul etti. Kahramankazan’da 21 yıl öğretmenlik, okul müdürlüğü ve son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlerini yapan Başkan Oğuz’un ilk misafirleri çocuklar oldu. Okullarından çıkarak belediyeye gelen çocuklar, “Serhat Öğretmenim” diye hitap ettikleri Başkan Oğuz’a yeni görevinde başarılar diledi. Minik misafirleriyle yakından ilgilenen ve onlarla tek tek şakalaşan Başkan Oğuz’un, bu ziyaret karşısında duygu dolu anlar yaşadığı görüldü. Başkan Oğuz minik misafirlerine çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Oğuz ayrıca, tebrik ziyaretine gelen vatandaşlara da, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Çocuk dostu bir ilçe

Başkan Oğuz, başkan seçildikten sonra önlerindeki 5 yıllık sürecin her bir gününü dolu dolu geçireceklerini belirterek, gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği projeleri arasında çocuklara yönelik çok önemli projelerin de olduğunu söyledi. Oğuz, “Yıllarca Kahramankazan’da bizlere ciğerparelerini, evlatlarını emanet eden halkımız, şimdi de şehrimizin emanetini teslim etti. Biz de bu emanete gözümüz gibi bakacağız. Önümüzdeki yıllar hizmet destanını yazıldığı yıllar olacak. Çocuk dostu bir şehir, çocuk dostu projelerle fark yaratacağız” dedi.