Kahramankazan Belediye Meclisi ilk buluşmasını yaptı

31 Mart mahallî tercihlerinin ardından, Kahramankazan Belediye Meclisi yeni yarıyılın ilk buluşmasını yaptı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un başkanlığında reelleştirilen buluşmaya, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

31 Mart mahallî tercihlerinin ardından Kahramankazan Belediye Meclisi ilk buluşmasını hakikatleştirdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un başkanlığında gerçekleştirilen buluşmaya, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan buluşmada, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Daha sonra katip aboneler, encümen azalıkları ve ihtisas komisyonların de misyon yapacak meclis aboneleri tanımlandı.

Ortak yönetim anlayışı

Başkan Oğuz, yeni dönemin tüm Kahramankazan’a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, 5 yıl boyunca Kahramankazan ile ilgili tüm kararların belediye meclisinde alınacağını anımsattı. Başkan Oğuz, “Ortak yönetim anlayışına sahip olmamız ilçemizin geleceğinin şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. İnsanı merkeze koyan, çözüm odaklı, adalet ve liyakati ön planda tutan, hesap verebilirlik ilkeleriyle hareket edeceğiz. Kahramankazan önümüzdeki yıllarda örnek uygulamalarla adından sıkça söz ettiren bir ilçe olacak" diye konuştu.