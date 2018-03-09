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Kahramankazan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü düzenlediği anlamlı programla kutladı

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Kahramankazan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü düzenlediği anlamlı programla kutladı
Malazgirt’ten 15 Temmuza Kahraman Kadınlar programında, Türklerin Anadolu’ya gelişinden 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar geçen süreçte destanlaşan yaşamlarıyla Türk kadınına örnek olan 10 kahraman Türk kadınının hayatları türküler eşliğinde anlatıldı

Kahramankazan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü “Malazgirt’ten 15 Temmuz’a Kahraman Kadınlar” programıyla kutladı. Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen programa Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile aralarında şehit yakınları ve gazilerin de olduğu Kahramankazanlı kadınlar katıldı. Kahramankazanlı kadınlara programa gelişlerinde karanfil hediye edildi. 

Yudum duygulandırdı

Program kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Yudum, türküler seslendirdi. Yudum’un türküleri eşliğinde, Türklerin Anadolu’ya gelişinden 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar geçen süreçte destanlaşan yaşamlarıyla Türk kadınına örnek olan 10 kahraman Türk kadınının hayatları anlatıldı. Bu sırada salonda duygu dolu anlar yaşanırken, bazı izleyicilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kahramankazanlı kadınlar ve çocuklar Yudum’un türkülerine Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Satı Kadın unutulmadı

Program kapsamında ayrıca, Türkiye’nin ilk köylü kadın milletvekili olan Kahramankazanlı Satı Kadın  (Satı Çırpan) da unutulmadı. Kahramankazanlı olan Satı Kadın’ın yaşam öyküsü izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kahramanlıklarını dünyaya gösterdi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, törende yaptığı konuşmada, başta Kahramankazanlı kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Dünya Kadınlar Günü’nün, “Malazgirt’ten 15 Temmuz’a Kahraman Kadınlar” programı ile kutlanmasının oldukça anlamlı olduğunu ifade eden Ertürk, “Türk kadını geçmişten bugüne kadar her zaman devletinin, milletinin ve vatanının bekası için nasıl kahramanca bir duruş sergilediğini tüm dünyaya göstermiştir. Kadınlarımız Dün Kurtuluş Savaşı’nda bugün ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde milleti, devleti ve vatanı için nasıl göğüslerini kurşuna siper ettiklerini gösterdi. Aramızda 15 Temmuz’da eşi şehit, oğlu ve kendisi de gazi olan Türkan Ablamız var, bir diğer gazimiz Belediye Meclis üyemiz olan Derya Hanım var. O gece Akıncı Üssü önüne giden kahraman kadınlarımız var” dedi. Ertürk, Kahramankazanlı kadınların düzenledikleri etkinliklerle Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere anne şefkatini hissettirdiklerini ve moral verdiklerini söyledi.

Kadına şiddeti kınıyoruz

Ertürk ayrıca, son dönemde giderek artan kadına şiddet olayları ve kadın cinayetlerini de kınadıklarını belirterek, “Kadınlara bu muameleyi yapanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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