Kahramankazan Belediyesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen “Avrupa Diploması” ödülüne layık görüldü

Avrupa Konseyi’nce verilen “12 Yıldız Şehri” unvanını 2016 ve 2017’de üst üste iki kez kazanma başarısını gösteren Kahramankazan Belediyesi, bu kez de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen “Avrupa Diploması” ödülüne layık görüldü.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Avrupa’nın en prestijli ödülleri arasında gösterilen ödülü, Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen törenle aldı. Kahramankazan Belediyesi, Avrupa Diploması ödülünü İç Anadolu ve Ankara’da alan ilk ilçe belediyesi oldu.

Avrupa Konseyi’nce verilen Avrupa Diploması ödülünü almaya hak kazanan belediyelere ödülleri, Fransa’nın Starzburg kentindeki düzenlenen törenle takdim edildi.

Ankara ve İç Anadolu’da ilk

Kahramankazan Belediyesi, bu yıl Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülke ve 200 bin belediye arasından “Avrupa Diploması” ödülüne layık görülen 14 belediyeden biri oldu. Ödülü alan belediyelerin 6’sı ise Türkiye’den belediyeler oldu. Kahramankazan’ın dışında ödülü Şişli, Lüleburgaz, Edremit, Ahmetbey ve Süleymanpaşa belediyeleri almaya hak kazandı. Kahramankazan Belediyesi, İç Anadolu Bölgesi ve Ankara’da bu ödülü almaya hak kazanan ilk ilçe belediyesi oldu.

"Büyük onur, büyük gurur"

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şimdiye kadar Avrupa demokrasi haftaları kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında üst üste iki kez “12 Yıldız Şehri” unvanına layık görüldüklerini belirterek, "Bugün çok mutlu bir gün. Avrupa Diploması ödülüne layık görülen ilçelerden bir tanesi Kahramankazan. Bu bizim için büyük bir onur, büyük bir gurur. Zaten Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) milli heyetinde, Avrupa Konseyi'nde özellikle Strazburg'da, ülkemiz lehinde çalışmaları milli heyet olarak yaptık. Biliyorsunuz, Türkiye için 24 Haziran bir demokrasi şöleni ve bayramı oldu. Tüm Avrupa'ya ve dünyada örnek olabilecek çok yüksek bir katılımla, milli iradenin sandığa tecelli ettiği bir gün oldu 24 Haziran. O bayramın ardından ikinci bayramı, Kahramankazan halkı olarak, bu diploma ödülünü alarak kutlamanın haklı mutluluk ve onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kazan Köyü’nden uluslararası arenaya

Ödülün halkı demokratik katılıma, karar alma mekanizmalarına ve evrensel değerlere daha çok sahip çıkmaya teşvik ettiğini ifade eden Ertürk, "2004 yılı öncesinde Kazan Köyü olarak tabir edilen ufacık bir kasabadan, bugün metropol bir şehre, daha sonra da uluslararası arenada kendisinden söz ettiren, gerek altyapı gerekse de sosyal donatı alanları, eğitim, kültür ve sanat çalışmalarıyla, ilçemizdeki gelişim ve değişimin artık uluslararası alanda da artık adından söz ettirir hale gelmesi ve birçok ödüle layık görülmesi, Kahramankazan halkını son derece mutlu ediyor. Büyük bir heyecan veriyor" dedi.

Hedef Avrupa Diploması

Ertürk, Ertürk, Avrupa Diploması’nı Kahramankazan’a kazandırmaktan dolayı büyük onur duyduklarının belirterek, hedeflerinin en büyük ödül olan “Avrupa Ödülü” olduğunu söyledi.

Avrupa Diploması Nedir?

Avrupa Konseyi, üyesi olan yerel ve bölgesel idareleri ödüllendirmek amacıyla 1955 yılından bu yana Avrupa Ödülü programı uyguluyor. Buna göre birinci aşamada “Avrupa Diploması”, ikinci aşamada “Avrupa Şeref Bayrağı”, üçüncü aşamada “Avrupa Şeref Plaketi” ve son aşamada ise “Avrupa Ödülü” veriliyor. Avrupa Diploması verilecek belediyeler, uluslararası projeler, katılımcı demokrasi anlayışı, kardeş şehirlerle geliştirdiği iyi ilişkiler, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilecek uygulamaları değerlendirilerek belirleniyor.