  • BIST 97.435
  • Altın 184,005
  • Dolar 4,5622
  • Euro 5,3124
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C

Kahramankazan Belediyesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen “Avrupa Diploması” ödülüne layık görüldü

»
Kahramankazan Belediyesi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen “Avrupa Diploması” ödülüne layık görüldü
Avrupa Konseyi’nce verilen “12 Yıldız Şehri” unvanını 2016 ve 2017’de üst üste iki kez kazanma başarısını gösteren Kahramankazan Belediyesi, bu kez de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen “Avrupa Diploması” ödülüne layık görüldü.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Avrupa’nın en prestijli ödülleri arasında gösterilen ödülü, Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen törenle aldı. Kahramankazan Belediyesi, Avrupa Diploması ödülünü İç Anadolu ve Ankara’da alan ilk ilçe belediyesi oldu.

Avrupa Konseyi’nce verilen Avrupa Diploması ödülünü almaya hak kazanan belediyelere ödülleri, Fransa’nın Starzburg kentindeki düzenlenen törenle takdim edildi.

Ankara ve İç Anadolu’da ilk

Kahramankazan Belediyesi, bu yıl Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülke ve 200 bin belediye arasından “Avrupa Diploması” ödülüne layık görülen 14 belediyeden biri oldu. Ödülü alan belediyelerin 6’sı ise Türkiye’den belediyeler oldu. Kahramankazan’ın dışında ödülü Şişli, Lüleburgaz, Edremit, Ahmetbey ve Süleymanpaşa belediyeleri almaya hak kazandı. Kahramankazan Belediyesi, İç Anadolu Bölgesi ve Ankara’da bu ödülü almaya hak kazanan ilk ilçe belediyesi oldu.

"Büyük onur, büyük gurur"

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şimdiye kadar Avrupa demokrasi haftaları kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında üst üste iki kez “12 Yıldız Şehri” unvanına layık görüldüklerini belirterek, "Bugün çok mutlu bir gün. Avrupa Diploması ödülüne layık görülen ilçelerden bir tanesi Kahramankazan. Bu bizim için büyük bir onur, büyük bir gurur. Zaten Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) milli heyetinde, Avrupa Konseyi'nde özellikle Strazburg'da, ülkemiz lehinde çalışmaları milli heyet olarak yaptık. Biliyorsunuz, Türkiye için 24 Haziran bir demokrasi şöleni ve bayramı oldu. Tüm Avrupa'ya ve dünyada örnek olabilecek çok yüksek bir katılımla, milli iradenin sandığa tecelli ettiği bir gün oldu 24 Haziran. O bayramın ardından ikinci bayramı, Kahramankazan halkı olarak, bu diploma ödülünü alarak kutlamanın haklı mutluluk ve onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kazan Köyü’nden uluslararası arenaya

Ödülün halkı demokratik katılıma, karar alma mekanizmalarına ve evrensel değerlere daha çok sahip çıkmaya teşvik ettiğini ifade eden Ertürk, "2004 yılı öncesinde Kazan Köyü olarak tabir edilen ufacık bir kasabadan, bugün metropol bir şehre, daha sonra da uluslararası arenada kendisinden söz ettiren, gerek altyapı gerekse de sosyal donatı alanları, eğitim, kültür ve sanat çalışmalarıyla, ilçemizdeki gelişim ve değişimin artık uluslararası alanda da artık adından söz ettirir hale gelmesi ve birçok ödüle layık görülmesi, Kahramankazan halkını son derece mutlu ediyor. Büyük bir heyecan veriyor" dedi.

Hedef Avrupa Diploması

Ertürk,  Ertürk, Avrupa Diploması’nı Kahramankazan’a kazandırmaktan dolayı büyük onur duyduklarının belirterek, hedeflerinin en büyük ödül olan “Avrupa Ödülü” olduğunu söyledi.

Avrupa Diploması Nedir?

Avrupa Konseyi, üyesi olan yerel ve bölgesel idareleri ödüllendirmek amacıyla 1955 yılından bu yana Avrupa Ödülü programı uyguluyor. Buna göre birinci aşamada “Avrupa Diploması”, ikinci aşamada “Avrupa Şeref Bayrağı”, üçüncü aşamada “Avrupa Şeref Plaketi” ve son aşamada ise “Avrupa Ödülü” veriliyor.  Avrupa Diploması verilecek belediyeler, uluslararası projeler, katılımcı demokrasi anlayışı, kardeş şehirlerle geliştirdiği iyi ilişkiler, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilecek uygulamaları değerlendirilerek belirleniyor. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mustafa Destici ve Lokman Ertürk esnafın ve vatandaşın nabzını tuttu20 Haziran 2018 Çarşamba 11:38
  • Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanlarının havaların ısınmasıyla birlikte sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi19 Haziran 2018 Salı 11:19
  • Ahmet Arslan ve Lokman Ertürk Ankara Lojistik Üssü’nde kamyoncularla bir araya geldi18 Haziran 2018 Pazartesi 14:28
  • Lokman Ertürk, Ramazan Bayramı'nda 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele şehitlerini mezarları başında andı18 Haziran 2018 Pazartesi 10:28
  • Kahramankazan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da yaşlı, bakıma muhtaç ve ve engelli vatandaşları unutmadı17 Haziran 2018 Pazar 11:09
  • Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde Ramazan Bayramı için temizlik işlerini son hız devam ettiriyor14 Haziran 2018 Perşembe 11:59
  • Lokman Ertürk, 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele sırasında şehitlerinin aileleri ve gazilerle iftarda buluştu14 Haziran 2018 Perşembe 11:58
  • Kahramankazanlı çocukların keyifli ve eğitici bir yaz geçirmesini sağlayacak yaz spor okulları için kayıtlar başladı11 Haziran 2018 Pazartesi 10:11
  • Kahramankazan Belediyesi okullarını takdir ve teşekkür belgesi alarak tamamlayan öğrencilere havuz keyfi yaptıracak10 Haziran 2018 Pazar 12:28
  • Lokman Ertürk ve ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi10 Haziran 2018 Pazar 11:44
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim