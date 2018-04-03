Kahramankazan Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde kapsamlı bir bakım-onarım çalışması başlattı

Bank ve kamelyaların onarımından çiçek ve ağaç dikimine kadar birçok çalışmanın yürütüldüğü parklar rengârenk görüntüsüyle bahara “merhaba” dedi.

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekipler, park ve bahçeler de budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerdeki bu çalışmalar parkların çehresini değiştiriyor. Yenilenen park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz dolduruyor. Kahramankazanlılar da park ve bahçelerinin yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Ekipleri ayrıca, yol kenarlarında büyüyen yabani otların temizliği ile ağaçlık alanların temizliği ve ilaçlanması ile de yakından ilgileniyor.

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