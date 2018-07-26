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Kahramankazan Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştirmek için önemli bir çalışma gerçekleştirdi

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Kahramankazan Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştirmek için önemli bir çalışma gerçekleştirdi
Spor alanında yaptığı yatırımlar ve sporcuya verdiği destekle dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, anlamlı bir çalışmaya imza attı.

8-12 yaşındaki 300 çocuğun hangi spor dalına daha yetenekli olduğunu tespit etmek için bilimsel testler gerçekleştirildi. Uzmanlar tarafından değerlendirilecek testlerin sonuçlarına göre çocuklar yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendirilecek.

Kahramankazan Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların hangi spor dalına daha yatkın olduğunu belirlemek ve onları bu alana yönlendirmek için yetenek testi düzenlendi. Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen testlere 8-12 yaş aralığında 300 çocuk katıldı. Çocuklara yönelik 16 farklı parkurdan oluşan testler uygulandı. Test sonuçlarını spor ve tıp alanında uzmanlar tarafından değerlendirecek. Test sonuçlarına göre çocuklar yetenekli olduğu spor branşına yönlendirilecek.

Sporcu bir ilçeyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de minik sporcuları testler sırasında yalnız bırakmadı. Ertürk test aşamalarını yakından takip ederek uzmanlardan bilgi aldı. Sporcu bir ilçe olduklarını ifade eden Ertürk, “53 bine yaklaşan nüfuslu bir ilçe olmamıza rağmen spor alanında ciddi yatırımlara sahibiz. Kahramankazan'da iki adet olimpik yüzme havuzu, iki adet çim futbol sahası, dünya standartlarında bir spor salonu, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan bir bocce salonu, sporcuların konakladığı 5 yıldızlı otel konforunda bir kamp merkezi ve 12 ayrı branşta bin 500 lisanslı ve 5 bine yakın da aktif sporcu bulunuyor. Bugün burada yapılan bu testlerle inşallah ilçemizden geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarının yetişmesine katkı sağlayacağız” diye konuştu.

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