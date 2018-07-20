Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi öğrenciler, belediyeye ait atıl durumdaki bir otobüsü yürüyen kütüphaneye dönüştürdü

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirdi.

Mahalle mahalle gezerek çocuk ve gençlerle buluşacak olan Kitabüs ismi verilen gezici kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ve belediye ekipleri tarafından "Eskiyi Değerlendir Yeniyi Şenlendir" projesi kapsamında belediyeye ait kullanılmayan bir otobüs yürüyen kütüphaneye dönüştürüldü. Kitabüs projesi, geçmişte köylerdeki cenaze hizmetlerinde seyyar gasilhane olarak kullanılan şimdi ise atıl durumda olan bir otobüsün kütüphaneye dönüştürülmesi ile hayata geçirildi. Kitabüs ismi verilen gezici kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. İlçede yaşayan çocuklar Kitabüs’ün açılış törenine yoğun ligi gösterdi.

Çocuklarımızın ayağına gidecek

Başkan Ertürk, törende yaptığı konuşmada, gençlerimizden böyle bir proje talebi geldiğinde çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu söyledi. Daha önce Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü’nde hizmet veren ve ekonomik ömrünü doldurduğu için atıl durumda bulunan otobüsün, gençlerin ve belediye ekiplerinin katılımıyla gezici kütüphaneye dönüştürüldüğünü ifade eden Ertürk, “Kitabın ve kitap okumanın önemi gençlerimizin yavrularımızın gelişiminde büyük önem taşıyor. Kitabüs ile mahallelerimizde bu hizmeti çocuklarımızın ayağına götüreceğiz” dedi.

Örnek alınmalı

Milletvekili Yıldız da, TBMM7deki en genç vekillerden biri olduğunu belirterek, “Bu proje beni çok heyecanlandırdı. Diğer belediyelerin de bu projeyi örnek alması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Kurdeleyi çocuklarla birlikte kesti

Konuşmaların ardından Kitabüs’ün kurdelesini, Ertürk, Yıldız ve Aksakal çocuklarla birlikte kesti. Çocuklar daha sonra Kitabüs’ü gezerek ilgilerini çeken kitapları okudu. Kitabüs’te Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Ötüken Kitabevi’nin katkılarıyla toplanan bin 500 adet kitap yer alıyor. Programın sonunda Gençlik Meclisi üyeleri projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Başkanı Ertürk’e Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitap seti hediye etti.