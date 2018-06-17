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Kahramankazan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da yaşlı, bakıma muhtaç ve ve engelli vatandaşları unutmadı

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Kahramankazan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da yaşlı, bakıma muhtaç ve ve engelli vatandaşları unutmadı
​Kahramankazan Belediyesi, evlerini periyodik aralıklarla sürekli olarak temizlediği yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşları, Ramazan Bayramı’nda da yalnız bırakmadı.

İlçede yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşları bayram öncesinde ziyaret eden belediye ekipleri, vatandaşların evlerini tepeden tırnağa temizleyerek, hijyenik ve ferah bir ortamda bayramı karşılamalarını sağladı. Temizliğin yanı sıra ihtiyacı olan evlere boya badana hizmeti de verildi. Belediye ekipleri bu kapsamda ilçe genelinde 850’ye yakın vatandaşın evini temizledi. Ekipler ayrıca temizlik hizmetlerinin yanı sıra berber ve kuaför hizmeti de sundu. Böylece evlerinden çıkamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlar, evlerinde saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmeti de almış oldu.

Yalnız bırakmıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların sürekli olarak yanlarında olduklarını belirterek,  “İlçemiz genelinde evde bakım hizmeti alan 850’ye yakın yaşlı ve engelli vatandaşımız var. Onların evlerinde temizlik ihtiyaçlarını ve bakımlarını aksatmadan yapıyoruz.  Bayramda da yine onları ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladık ve yanlarında olduk” dedi.

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