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Kahramankazan Belediyesi Kadın ve Aile Komisyonu üyelerinden Vicdan Konvoyu’na destek

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Kahramankazan Belediyesi Kadın ve Aile Komisyonu üyelerinden Vicdan Konvoyu’na destek
Kahramankazan Belediyesi Kadın ve Aile Komisyonu (KADAK), Suriye'de Esad rejimi tarafından hapishanelerde hukuka aykırı şekilde tutularak..

Kahramankazan Belediyesi Kadın ve Aile Komisyonu (KADAK), Suriye'de Esad rejimi tarafından hapishanelerde hukuka aykırı şekilde tutularak, işkence ve tecavüze uğrayan kadınların seslerini duyurmak için İstanbul'dan Hatay'a yola çıkan "Vicdan Konvoyu"na Ankara durağında destek verdi. Kahramankazanlı çok sayıda kadın Vicdan Konvoyu üyelerine çeşitli ikramlarda bulundu.

KADAK üyesi kadınlardan, Suriye’de Esed rejiimi tarafından hukuka aykırı şekilde hapishanelerde tutularak, tecavüz ve işkenceye uğrayan kadınların sesini duyurmak için İstanbul’dan Hatay’a yola çıkan “Vicdan Konvoyu”na destek geldi. Kahramankazanlı kadınlar, Vicdan Konvoyu üyelerini, Eskişehir Yolu üzerindeki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde mola verdiği sırada ziyaret etti. Kahramankazanlı kadınlar burada yola çıkmadan önce Vicdan Konvoyu üyelerine çeşitli ikramlarda bulundu. Kahramankazanlı kadınlar ayrıca burada yapılan basın açıklamasına da destek verdi. Kadınlar daha sonra Hatay’a ulaşmak için yola çıkan Vicdan Konvoyu’nu uğurladı.

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