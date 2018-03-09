Kahramankazan Belediyesi Kadın ve Aile Komisyonu üyelerinden Vicdan Konvoyu’na destek

Kahramankazan Belediyesi Kadın ve Aile Komisyonu (KADAK), Suriye'de Esad rejimi tarafından hapishanelerde hukuka aykırı şekilde tutularak..

Kahramankazan Belediyesi Kadın ve Aile Komisyonu (KADAK), Suriye'de Esad rejimi tarafından hapishanelerde hukuka aykırı şekilde tutularak, işkence ve tecavüze uğrayan kadınların seslerini duyurmak için İstanbul'dan Hatay'a yola çıkan "Vicdan Konvoyu"na Ankara durağında destek verdi. Kahramankazanlı çok sayıda kadın Vicdan Konvoyu üyelerine çeşitli ikramlarda bulundu.