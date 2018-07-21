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KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ, KIBRIS GAZİLERİ ONURUNA RESEPSİYON DÜZENLEDİ

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KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ, KIBRIS GAZİLERİ ONURUNA RESEPSİYON DÜZENLEDİ
Kahramankazan Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44’üncü yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçede yaşayan Kıbrıs gazileri onuruna bir resepsiyon verdi.

Kahramankazan Belediyesi Çok amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen resepsiyona Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile vatandaşlar ve Kıbrıs gazileri katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşanan olayların anlatıldığı bir belgesel gösterildi. Duygu dolu anların yaşandığı gösterim sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Kardeşlerimizin yanında olacağız

Başkan Ertürk, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbi duygularıyla kutladığını belirterek, “Harekat sırasında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum” dedi. Ertürk, şöyle konuştu:
“Barış Harekâtı, Kıbrıs adasının eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkü'nün hukukuna, hürriyetine ve mevcudiyetine kasteden Rum zulmünü ve teşebbüsünü tarihe gömmüştür. Kıbrıs Barış Hareraktı’nın, Türk Milleti’nin adada maruz bırakıldıkları haksız ve gayrimeşru kısıtlamalara rağmen her türlü badirenin üstesinden gelebilecek güce sahip olduklarını kanıtlaması bakımından da oldukça önemlidir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.”

Yaşasın Türkiye, yaşasın KKTC

Kıbrıs Gazileri adına konuşan Gazi Özcan Altunel de, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44’üncü yıl dönümü kutlu olsun. Şehitlerimize ve hirete irtihal eden gazilerimize Allah rahmet, hayattaki gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Kıbrıs’ta bin şehit, 30 bin gazi verdik. Bir daha böyle felaketler yaşanmasın. Yavru vatanımız kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte sonsuza kadar yaşasın. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” diye konuştu.

Çeşitli hediyeler takdim edildi

Konuşmaların ardından Kıbrıs gazilerine çeşitli hediyeler takdim edildi. Başkan Ertürk ve ilçe protokolü resepsiyon boyunca gazilerle yakından ilgilendi.

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