  • BIST 88.735
  • Altın 229,442
  • Dolar 6,0368
  • Euro 6,8881
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C

Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kurdu

»
Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için özel tim kurdu
​Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanları yakalamak için özel bir ekip oluşturdu.

Kurbanları kaçan vatandaşlara yardımcı olmak için oluşturulan özel ekipte veteriner hekimler de yer alıyor. Özel ekip, bayram öncesinde yaptığı tatbikatlarla bayrama hazırlandı. Ellerindeki kement ve uyuşturucu iğne atan tüfeklerle kaçan kurbanlık hayvanları yakalayacak olan özel ekip, dört günlük bayram süresince gelen ihbarları değerlendirecek. Ekiplerin kullandığı bayıltıcı iğneler, hayvan sağlığına bir zarar vermeyerek, kaçan kurbanlıkları sadece bayıltacak.

Bayram süresince çalışacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk,  oluşturulan özel ekibin kaçan kurbanlıkları zarar vermeden yakalayarak sahiplerine teslim edeceğini söyledi. Ertürk, “Uzman personel ve veteriner hekimlerin de yer aldığı bu ekibimiz, bayram boyunca kaçan hayvanları yakalama halatıyla ya da anestezi iğnesiyle, bayıltarak tekrar sahiplerine teslim edecek. Tüm İslam Alemi ve Türkiye’nin bayramını kutluyorum. Kurban Bayramı’nın huzur, güven ve refah içerisinde geçmesini Yüce Allah’tan temenni ediyorum” diye konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lokman Ertürk, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti09 Ağustos 2018 Perşembe 09:54
  • Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'na gelen çiftler “evet” demek için 08.08.2018’i seçtiler08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:37
  • Lokman Ertürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na atanan Hamza Yerlikaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:15
  • Lokman Ertürk Ankaragücü taraftarıyla birlikte kombinesini aldı08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:13
  • Saray Mahallesi doğalgaza kavuşuyor06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:23
  • Kahramankazan-Ankara devlet kara yolu genişletme çalışmaları devam ediyor03 Ağustos 2018 Cuma 10:15
  • Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, “Temiz çevre, sağlıklı doğa” parolası ile hizmetine son hız devam ediyor01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:58
  • Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenim gören liseli kız öğrenciler Kahramankazan’ı ziyaret etti31 Temmuz 2018 Salı 09:45
  • Kahramankazan Belediyesi, yaz tatilinde tüm okulların bakım ve temizliğini periyodik aralıklarla yapmaya devam ediyor30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:42
  • Kahramankazan, Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak26 Temmuz 2018 Perşembe 22:33
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim