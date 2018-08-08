Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'na gelen çiftler “evet” demek için 08.08.2018’i seçtiler

Kahramankazan Belediyesi’nde, dünyaevine girmek için özel bir tarih seçen çiftlerin yoğunluğu yaşandı. Günde ortalama 1 ya da 2 nikahın kıyıldığı ilçede 08.08.2018 tarihinde 18 çift “evet” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün kıydığı nikahlar internet üzerinden de canlı olarak izlenebildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Kahramankazan’da da 08.08.2018 tarihinde evlenmek isteyenlerin yoğunluğu yaşandı. Kahramankazan Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü’ne başvuran 18 çift dünya evine girdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de bu mutlu günlerinde çiftleri yalnız bırakmadı. Genç çiftlerin nikahlarını kıyan Başkan Ertürk, kendilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni evlenenlere yaptığı “en az 3 çocuk” tavsiyesini anımsattı. Çiçeği burnunda çiftleri bu mutlu günlerinde aileleri ve arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Canlı yayınlandı

Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikahlarla çiftler yeni bir hayata adım atarken, salona kurulan ses ve görüntü sistemiyle kıyılan nikahlar “kahramankazan.bel.tr” üzerinden üzerinden de canlı izlenebildi. Böylece çiftlerin, çeşitli nedenlerle nikah törenlerine katılamayan yakınları da sevdiklerinin bu mutlu günlerine tanıklık etti. Ayrıca, Kahramankazan Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içerisinde 210 çiftin nikah işlemleri gerçekleştirildi.

3 çocuk tavsiyesini anımsattı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de çiftlerin bu mutlu günlerinden onları yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi. Ertürk, evlenen tüm çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum. Artık bu bir devlet politikası haline geldi. Mesaimizi bugün çiftlerimize ayırdık. Böyle özel bir tarihte yanlarında olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlara bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye konuştu.