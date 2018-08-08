  • BIST 96.353
  • Altın 206,363
  • Dolar 5,2976
  • Euro 6,1480
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 32 °C

Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'na gelen çiftler “evet” demek için 08.08.2018’i seçtiler

»
Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'na gelen çiftler “evet” demek için 08.08.2018’i seçtiler
Kahramankazan Belediyesi’nde, dünyaevine girmek için özel bir tarih seçen çiftlerin yoğunluğu yaşandı. Günde ortalama 1 ya da 2 nikahın kıyıldığı ilçede 08.08.2018 tarihinde 18 çift “evet” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün kıydığı nikahlar internet üzerinden de canlı olarak izlenebildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Kahramankazan’da da 08.08.2018 tarihinde evlenmek isteyenlerin yoğunluğu yaşandı. Kahramankazan Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü’ne başvuran 18 çift dünya evine girdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de bu mutlu günlerinde çiftleri yalnız bırakmadı. Genç çiftlerin nikahlarını kıyan Başkan Ertürk, kendilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni evlenenlere yaptığı “en az 3 çocuk” tavsiyesini anımsattı. Çiçeği burnunda çiftleri bu mutlu günlerinde aileleri ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. 

Canlı yayınlandı

Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikahlarla çiftler yeni bir hayata adım atarken, salona kurulan ses ve görüntü sistemiyle kıyılan nikahlar “kahramankazan.bel.tr” üzerinden üzerinden de canlı izlenebildi. Böylece çiftlerin, çeşitli nedenlerle nikah törenlerine katılamayan yakınları da sevdiklerinin bu mutlu günlerine tanıklık etti. Ayrıca, Kahramankazan Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içerisinde 210 çiftin nikah işlemleri gerçekleştirildi.

3 çocuk tavsiyesini anımsattı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de çiftlerin bu mutlu günlerinden onları yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi. Ertürk, evlenen tüm çiftlere ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum. Artık bu bir devlet politikası haline geldi.  Mesaimizi bugün çiftlerimize ayırdık. Böyle özel bir tarihte yanlarında olmaktan dolayı çok mutluyum. Onlara bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenim gören liseli kız öğrenciler Kahramankazan’ı ziyaret etti31 Temmuz 2018 Salı 09:45
  • Kahramankazan Belediyesi, yaz tatilinde tüm okulların bakım ve temizliğini periyodik aralıklarla yapmaya devam ediyor30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:42
  • Kahramankazan, Avrupa Gençler Bocce Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak26 Temmuz 2018 Perşembe 22:33
  • Kahramankazan Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştirmek için önemli bir çalışma gerçekleştirdi26 Temmuz 2018 Perşembe 22:31
  • Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda yarışan Tuğçe Boynueğri, dünya üçüncüsü oldu21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:28
  • KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ, KIBRIS GAZİLERİ ONURUNA RESEPSİYON DÜZENLEDİ21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:22
  • Kahramankazan Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi öğrenciler, belediyeye ait atıl durumdaki bir otobüsü yürüyen kütüphaneye dönüştürdü20 Temmuz 2018 Cuma 11:14
  • Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri muhteşem bir finalle son buldu16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:21
  • Kahramankazan'da çocuklara ve gençlere okçuluk eğitimi verildi16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:17
  • “Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016” isimli fotoğraf sergisi açıldı14 Temmuz 2018 Cumartesi 11:41
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim