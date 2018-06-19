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Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanlarının havaların ısınmasıyla birlikte sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi

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Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanlarının havaların ısınmasıyla birlikte sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi
Sokak hayvanları için Kahramankazan sokaklarına su kapları yerleştirildi, Lokman Ertürk çağrı yaptı...

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de vatandaşlara ev ve işyerlerinin önlerine bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.  

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanları konusundaki uygulamalarıyla da fark yaratıyor. Belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte sokak hayvanlarının sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi. Ekipler yerleştirilen bu su kaplarının sürekli dolu kalmasını sağlayarak, sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Ayrıca, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan sokak hayvanlarının ise günün en sıcak olduğu saatlerde suyla temas ettirilerek serinlemeleri sağlanıyor. Bu kapsamda sokak hayvanlarının yaşadığı kulübeler düzenli olarak sulanıyor.  

Bir kap da siz bırakın

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmanın görevleri olduğunu belirterek, “Onlar bizim yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi. Ertürk, vatandaşlara ev ve işyerlerinin önlerine sokak hayvanları için bir kap su bırakmaları çağrısında bulundu.    

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