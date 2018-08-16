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Kahramankazan Belediyesi temizlik ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle temizlik çalışmalarını artırdı

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Kahramankazan Belediyesi temizlik ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle temizlik çalışmalarını artırdı
Kahramankazan Belediyesi temizlik ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki 72 cami ve mescidi temizleyerek bayram namazına hazır hale getirdi.

Kahramankazan’daki cami ve mescitleri sürekli olarak periyodik aralıklarla temizleyen ekipler, Kurban Bayramı nedeniyle temizlik çalışmalarını artırdı. Cami ve mescitleri sürekli olarak temizleyen ekipler, vatandaşların daha temiz ve ferah şekilde bayram namazlarını kılmaları için duvarlar, halılar, kapı ve pencereler ile camların temizliğini en ince ayrıntısına kadar yaptı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki 72 cami ve mescidin temizliğini tamamlayarak bayram namazına hazır hale getirdi.

Temiz ve ferah ortam

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ekiplerin rutin şekilde camilerde ve mescitlerde temizlik yaptığını belirterek, “Halkımız Bayram namazını daha temiz ve ferah bir ortamda kılacak. Cami ve mescitlerimizi pırıl pırıl yapan ekiplerimiz, yoğun bir çalışma yaparak bayram namazı öncesinde camilerimizi hazır hale getirdi. Tüm İslam Alemi ve Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

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