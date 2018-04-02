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Kahramankazan Belediyesi temizlik ekipleri, Üç Aylar süresince cami ve mescitlere günlük olarak gül esansı uygulaması yapacak

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Kahramankazan Belediyesi temizlik ekipleri, Üç Aylar süresince cami ve mescitlere günlük olarak gül esansı uygulaması yapacak
Kahramankazan Belediyesi temizlik ekipleri, Türk ve İslam Alemi için büyük öneme sahip olan Üç Aylar’ın başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki tüm cami ve mescitlerde yaptığı rutin temizlik uygulamasını sıklaştırdı.

Kahramankazan’daki cami ve mescitleri sürekli olarak periyodik aralıklarla temizleyen Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Üç Aylar’ın başlamasıyla birlikte buralardaki temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Cami ve mescitleri sürekli olarak temizleyen ekipler, Üç Aylar boyunca vatandaşların daha temiz ve ferah şekilde namazlarını kılmaları için duvarlar, halılar, kapı ve pencereler ile camların temizliğini yapıyor. Ekipler Üç Aylar süresince 70’e yakın cami ve mescit de günlük olarak gül esansı da sıkacak. Ekipler ayrıca, cami ve mescitlerin çevre düzenlemelerini de yaparak, buralara çiçek, ağaç ve çim ekimi yapıyor.

Camiler pırıl pırıl

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, cami ve mescitlerde düzenli olarak temizlik yaptıklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın Üç Aylar süresince namazlarını daha temiz ve ferah bir ortamda kılmaları için çalışıyoruz. Cami ve mescitlerimizi pırıl pırıl yapan ekiplerimiz, kapsamlı bir çalışma yaparak camilerimizi hazır hale getirdi” diye konuştu.

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