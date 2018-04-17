Kahramankazan Belediyesi ve Gazi Üniversitesi; 2000 çam fidanını toprakla buluşturdu

Kahramankazan Belediyesi ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen hatıra ormanı oluşturma etkinliği kapsamında üniversiteli gençler 2000 çam fidanını toprakla buluşturdu.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi örnek bir projeye daha imza attı. Kahramankazan Belediyesi ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile Kahramankazan’da hatıra ormanı oluşturuldu. Kumlu Dere mevkiinde oluşturulan Kahramanankazan Hatıra Ormanı sahasına 2000 adet çam fidanı dikildi. Hatıra ormanı oluşturma çalışmaları sırasında yoğun çaba harcayan öğrencilere belediye ekipleri de yardım etti. Öğrenciler ve ekipler daha sonra diktikleri çam fidanları nı can suyu verdi.

Daha yeşil bir Kahramankazan

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, daha yeşil bir Kahramankazan için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, doğa ve ağaç dostu uygulamalara imza attıklarını söyledi. Ertürk, "Üniversiteli kardeşlerimiz tahsis edilen alana fidanlarını dikti. Belediye ekiplerimiz kendilerine yardımcı oldu. Böyle bir projeyi gerçekleştirmekten dolayı oldukça mutluyuz" dedi.