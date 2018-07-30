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Kahramankazan Belediyesi, yaz tatilinde tüm okulların bakım ve temizliğini periyodik aralıklarla yapmaya devam ediyor

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Kahramankazan Belediyesi, yaz tatilinde tüm okulların bakım ve temizliğini periyodik aralıklarla yapmaya devam ediyor
Kahramankazan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm okulların bakım ve temizliğini periyodik aralıklarla yaparken, bu çalışmalarını yaz tatilinde bile sürdürüyor. Böylece yaz tatilinde okullar pırıl pırıl kalıyor.

Eğitim ve öğretime verdiği destekle adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, yaz tatili olmasına karşın ilçedeki tüm okulların bakım ve temizliğini aksatmadan yapıyor. Belediye temizlik ekipleri ilçedeki tüm okulların bahçeleri ve yeşil alanları başta olmak üzere yakından ilgileniyor. Buralarda büyüyen yabani otlar temizlenirken, bahçelerdeki çimler de biçiliyor. Okul bahçeleri sürekli olarak temizlenirken, buralardaki Atatürk büst ve heykelleri de özel olarak temizleniyor. Okulların bahçelerindeki spor alanları ve spor aletlerinin bakımı da periyodik aralıklarla yapılıyor. Ekipler böylece, yaz tatili olmasına karşın ilçedeki okulların pırıl pırıl kalmasını sağlıyor.

Elimizden geleni yapıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, okulların tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini söyleyerek, “Geleceğimizin ve ülkemizin teminatı yavrularımızın daha temiz daha ferah ortamlarda eğitim görmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde sürekli olarak temizlediğimiz okullarımızı tatilde bile temizliyoruz” dedi.

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