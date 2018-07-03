Kahramankazan Belediyesi, yüzme bilmeyen 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için yüzme kursu açtı

Bir aylık eğitimin ardından yüzme kursuna katılan çocuklar yüzme öğrenecek.

Spor alanında yaptığı faaliyetlerle dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, ilçede yüzme bilmeyen çocuklar için harekete geçti. Yüzme bilmeyen ya da daha iyi yüzmek isteyen 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için yüzme kursu açıldı. Kahramankazan Belediyesi’nin yarı olimpik ve uluslararası kriterlere uygun yüzme havuzunda verilecek eğitimler bir ay sürecek. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimler sırasında havuzlarda cankurtaranlar da hazır bulunacak. Eğitimler sonunda kursa katılan öğrenciler yüzme öğrenecek. Kurslara katılmak isteyen çocuklar ve velileri Kahramankazan Belediyesi Yüzme Havuzu’na müracat edebilir.

Yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçede sporun birçok dalında faaliyet gösterildiğini belirterek, “Yüzme kurslarımıza katılan yavrularımız burada yüzme öğrenecek. Eğitimlerin ardından ilçemizde yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak. Eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından hijyenik ve güvenli bir ortamda veriliyor” diye konuştu.