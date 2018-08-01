Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, “Temiz çevre, sağlıklı doğa” parolası ile hizmetine son hız devam ediyor

Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde çevre kirliliğine neden olan fabrika, iş yeri ve araçlara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

“Temiz çevre, sağlıklı doğa” parolasını benimseyen zabıtalar, çevre ve doğa dostu uygulamalarıyla fark yaratıyor.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra çevre ve doğa dostu uygulamalarıyla da fark yaratıyor. Zabıta ekipleri, Ankara’nın sanayi kümelenmesi anlamında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Özellikle Saray Mahallesi’nde bulunan sanayi kuruluşları ve bu civardaki yollar sürekli olarak denetleniyor. Ekipler denetimlerinin yanı sıra gelen ihbarları da özenle değerlendiriyor. Zabıta ekipleri bu denetimler sırasında, çevre ve doğa kirliliğine sebep olan işletme ve araçlara anında müdahale ediyor. Denetimler sonucunda çevreyi ve doğayı kirletenlere karşı gerekli cezai yaptırımlar uygulanıyor. Çevre kirliliğine sebep olan cisim, ürün ya da maddeler de temizlenmesi sağlanıyor.

Temiz bir çevre için

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan’ın, Ankara ve Türkiye sanayisi açısından önemli i bir kümelenmeyi barındırdığını belirterek, ilçe sınırları içerisinde 4 bine yakın sanayi işletmesi bulunduğunu söyledi. Bu işletmelerin istihdam ve üretim anlamında ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığına, ancak bu durumun aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirten Ertürk, “Bu risklerin başında da çevre ve doğanın kirletilmesi geliyor. Kahramankazan Belediyesi olarak bu işletmelerimizin her zaman yanındayız. Onlara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Tabi öte yandan da buralarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Çevremizi, doğamızı kirletenlere karşı özellikle zabıta ekiplerimiz yoğun gayret gösteriyor. Temiz bir çevre ve sağlıklı bir doğa için denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.