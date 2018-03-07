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Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, yerde buldukları bir güvercinin yardımına koştu

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Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, yerde buldukları bir güvercinin yardımına koştu
Zabıta ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından belediyenin veteriner hekimlerine teslim edilen güvercin tedavi altına alındı.

Yaralı güvercinin, yırtıcı bir kuşun saldırısına uğradığı ve kısmi felç geçirdiği değerlendirildi.  

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanları konusunda yürüttüğü faaliyetlerle de dikkati çekiyor. Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, rutin devriye görevi sırasında yerde yaralı halde bir güvercin buldu. Zabıta ekipleri hemen yaralı güvercinin yardımına koştu. Zabıtalar yaralı güvercine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra vakit kaybetmeden yaralı güvercini, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Merkezde görevli veteriner hekimler yaralı güvercini hemen tedaviye aldı. Tedavisi süren güvercinin, yırtıcı bir kuşun saldırısı sonucu kısmi felç geçirdiği ve kanadında yaralar olduğu belirlendi. 

Dostlarımızı korumak görevimiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı duyarlı olduklarını belirterek, “Onlar bizim yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Dostlarımızı koruyor ve onlar için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi. Ertürk, dünya çapında bir hizmet kalitesine sahip olan Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanlarını Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin, sokak hayvanları ve yaban hayatına destek için yoğun çaba harcadığını söyledi.

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