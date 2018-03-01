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​Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre ve doğa dostu uygulamalarıyla göze çarpıyor

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​Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre ve doğa dostu uygulamalarıyla göze çarpıyor
Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde çevre kirliliğine neden olan fabrika, iş yeri ve araçlara karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra çevre ve doğa dostu uygulamalarıyla da fark yaratıyor. Zabıta ekipleri, Ankara’nın sanayi kümelenmesi anlamında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Özellikle Saray Mahallesi’nde bulunan sanayi kuruluşları ve bu civardaki yollar sürekli olarak denetleniyor. Ekipler denetimlerinin yanı sıra gelen ihbarları da özenle değerlendiriyor. Zabıta ekipleri bu denetimler sırasında, çevre ve doğa kirliliğine sebep olan işletme ve araçlara anında müdahale ediyor. Denetimler sonucunda çevreyi ve doğayı kirletenlere karşı gerekli cezai yaptırımlar uygulanıyor. Çevre kirliliğine sebep olan cisim, ürün ya da maddeler de temizlenmesi sağlanıyor.

Denetimler aralıksız sürecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye olarak çevre ve doğa dostu uygulamalara öncelik verdiklerini belirterek, “Bu alanda çalışan ekiplerimizin başında ise zabıtalarımız geliyor. Zabıtalarımız, sürekli olarak söz konusu alanda ve ilçemizin tüm bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor ve çevremizi, doğamızı kirletenlere karşı faaliyet gösteriyor. Temiz bir çevre ve sağlıklı bir doğa için denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.”

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