Kahramankazan Belediyesi’nden Ankaragüçlülere anlamlı destek

Kahramankazan Belediyesi’nden, 21 yaşında lösemiye yenik düşen Ankaragücü taraftarı Ahmet Yasin Kayahan’ın anısını yaşatmak için Fatih Ortaokulu’nda kurulacak kütüphane için başlatılan “Sevdamızı Raflara Diziyoruz” kampanyasına destek geldi.

Kahramankazan Belediyesi , kütüphanesi olmayan okula bir “Z Kütüphane” kurulması için kolları sıvadı. Kütüphane nisan ayında düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Kahramankazan Belediyesi, Ankaragücü ’nün sevilen taraftar gruplarından Sol Kapalı’nın, 21 yaşında lösemiye yenik düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahmet Yasin Kayıhan’ın anısına ilçedeki Fatih Ortaokulu’nda kurmaya çalıştığı kütüphane projesine destek verdi. “Sevdamızı Raflara Diziyoruz” sloganıyla sosyal medyada başlatılan kampanya kapsamında, Kahramankazan Belediyesi, Fatih Ortaokulu’nda bir Z Kütüphane kurulması için çalışmalarını sürdürüyor. Sol Kapalı taraftar gurubunun başlattığı kampanya kapsamında kütüphane için kitap toplanmaya devam ediyor. Belediye tarafından oluşturulacak Z Kütüphane ile ktüphenise olmayan okul kütüphaneye kavuşmuş olacak. Z Kütüphane olarak adlandırılan zenginleştirilmiş kütüphanede, dijital kitap içerikleri, internet hizmeti ile öğrencilerin boş vakitlerini geçirebilecekleri alanlar yer alacak. Yapımı hızlı bir şekilde devam eden kütüphane nisan ayında düzenlenecek törenle açılacak.

Ertürk’ü ziyaret ettiler

Sol Kapalı üyesi Ankaragücü taraftarları ve Fatih Ortaokulu öğretmenleri kampanyaya desteklerinden dolayı Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ankaragücü taraftarları, Başkan Ertürk’e üzerinde isminin yazılı olduğu 06 numaralı Ankaragücü forması ile kulübün renklerini taşıyan sarı lacivert atkı hediye etti.

Ankaragücü’nün yanındayız

Ertürk, Ankaragücü taraftarlarının ve okul öğretmenlerinin bu ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Ahmet Yasin Kayahan kardeşimizin anısını yaşatmak için başlatılan bu kampanya çok anlamlı. Böylesine anlamlı bir kampanyayı başlatan kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Çorbada tuzumuzun olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Ankaragücü’nün ve Ankaragücü taraftarının ve öğrencilerimizin sürekli yanındayız” diye konuştu.