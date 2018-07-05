Sokak hayvanları konusunda yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi’nin, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan dostlarımız yeni sahiplerini bekliyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, hayvan edinmek isteyenleri, evcil hayvan satışı yapılan dükkânlardan satın almak yerine merkezlerinden sahiplenmeye davet etti.

Kahramankazan Belediyesi, sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon alanında dünyadaki emsalleriyle boy ölçüşen bir merkezi bünyesinde barındırıyor. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemlerinin yapıldığı polikliniklerin bulunduğu merkezde, kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşılar yapılıyor. Merkez ayrıca, ilçenin coğrafi yapısı gereği doğal yaşama da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor. Merkezde bakımı yapılan sokak hayvanları ise yeni sahiplerini bekliyor. Merkezden sahiplenilen hayvanların aşı ve sağlık kontrolleri de ücretsiz olarak yapılıyor.

Lokman Ertürk’ten anlamlı çağrı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, aynı yaşam alanını paylaştığımız sokak hayvanları ve doğadaki yabani hayvanlara karşı duyarlı olmanın görevleri olduğunu belirterek, “Belediye olarak dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Hayvan edinmek isteyenleri, evcil hayvanların satışı yapılan dükkânlardan satın almak yerine merkezlerden sahiplenmeye davet ediyoruz. Dostlarımıza yeni bir yuva sunmak isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.