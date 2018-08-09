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Kahramankazan Belediyespor’un “Dişi Herkül”ü Tuğçe Boynueğri, Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonası’na damga vurdu

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Kahramankazan Belediyespor’un “Dişi Herkül”ü Tuğçe Boynueğri, Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonası’na damga vurdu
Kahramankazan Belediyespor’un “Dişi Herkül” lakaplı Türkiye şampiyonu milli haltercisi Tuğçe Boynueğri, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Gençler Halter Şampiyonası’nda 90 kiloda yarışan 18 yaşındaki “Dişi Herkül” şampiyon oldu.

Kahramankazan’ın gururu milli halterci Tuğçe Boynueğri, Ordu’da düzenlenen Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonası’na damga vurdu. Silkmede 115, koparmada 95, toplamda da 210 kiloluk kaldırışlarla Türkiye şampiyon oldu. Dişi herkül 3 kategoride de altan madalyanın sahibi oldu.

Rekorları altüst etmişti

Dişi Herkül son olarak Özbekistan’da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olmuştu. Dişi Herkül ayrıca, 2017’de Adana’da düzenlenen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırarak şampiyon olmuştu. Dişi Herkül 2018’de Gaziantap’te düzenlenen Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda üç kategoride de kendine ait rekoru yenileyerek şampiyon olmuştu. Dişi Herkül, Ağrı’da düzenlenen bundan önceki Gençler Türkiye Şampiyonası’nda da kendine ait rekorları bir kez daha kırarak şampiyon olmuştu.

Olimpiyat Aday Kadrosu’na çağrılan Boynueğri’nin bundan sonraki hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonaları ile Olimpiyatlarda yeni başarılara imza atmak.

Karakaya ikinci oldu

Şampiyonada Erkekler kategorisinde Kahramankazan Belediyespor’lu halterci Umutcan Karakaya’da Türkiye ikincisi oldu. Silkmede 147, koparmada 115 kilo kaldıran Karakaya toplamda da 262 kiloluk derece ulaşarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Lokman Ertürk’ü ziyaret etti

Şampiyon halterci Boynueğri, turnuvanın ardından Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Ertürk, milli halterciyi tebrik ederek, Kahramankazan’a böylesine anlamlı bir başarı yaşattığı için teşekkür etti. Ertürk, Boynueğri’ye çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Ertürk, Boynueğri’nin halter sporunda gelecekte yalnızca ülkemizde değil dünyada önemli bir yere geleceğine inandıklarını belirterek, “Tuğçe kızımız bu başarılarıyla Türkiye’yi ve Ankara’mızı gururlandırıyor. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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