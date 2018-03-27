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Kahramankazan Belediyespor’un, milli haltercisi Tuğçe Boynueğri, rekorlarına devam ediyor

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Kahramankazan Belediyespor’un, milli haltercisi Tuğçe Boynueğri, rekorlarına devam ediyor
90 kiloda yarışan “Dişi Herkül” lakaplı Boynueğri, koparmada 91 kilo, silkmede 109 kilo toplamda da ise 200 kilo ile üç dalda kendisine ait Türkiye rekorunu yenileyerek, şampiyon oldu.

Kahramankazan’ın gururu milli halterci Tuğçe Boynueğri, 2017’de Adana’da düzenlenen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atmış, silkmede 102, koparmada ise 90 kilo, toplamda ise 192 kiloluk kaldırışlarla Türkiye rekoru kırarak şampiyon olmuştu. Kahramankazan Belediyespor’u Halter Milli Takımı’nda da temsil eden Boynueğri, geçtiğimiz günlerde Gaziantap’te düzenlenen Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’na damga vurdu.

3 altınla döndü

Boynueğri, şampiyonada yaptığı kaldırışlarla silkme, koparma ve toplamda kendine ait olan rekorları kırarak 3 altın madalyanın sahibi oldu. “Dişi Herkül”, silkmede 109 kilo, koparmada 91 kilo, toplamda ise 200 kilo ile üç kategoride de Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Olimpiyat Aday Kadrosu’na çağırılmayı başaran Boynueğri’nin yeni hedefi ise Avrupa ve Dünya şampiyonaları ile Olimpiyatlarda yeni başarılara imza atmak.

Ertürk’ü ziyaret etti

Şampiyon halterci Boynueğri, turnuvanın ardından Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Ertürk, milli halterciyi tebrik ederek, Kahramankazan’a böylesine anlamlı bir başarı yaşattığı için teşekkür etti. Ertürk, Boynueğri’ye çeşitli hediyeler takdim etti.

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