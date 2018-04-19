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Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Mehmetçikler için hatıra ormanı oluşturdu

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Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Mehmetçikler için hatıra ormanı oluşturdu
Kahramankazan BelediyeBaşkanı Lokman Ertürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülay Samancı da öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan İmam Hatip Okulları Platformu, Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen askerler için bir hatıra ormanı oluşturdu. Kayı Mahallesi’ndeki ağaçlandırma sahasına gelen öğrenciler, çam fidanlarını kendi elleriyle dikti. Fidanlara can suyunu da kendi elleriyle veren öğrenciler, diktikleri her çam fidanına Afrin şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu plaka da da taktı. Öğrencilerle birlikte fidan dikme etkinliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülay Samancı ile Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk de katıldı. Samancı ve Ertürk, diktikleri ilk fidana, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen ilk Mehmetçik olan Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın ismini verdi.

Aziz ruhları yaşayacak 

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirmekten dolayı oldukça duygulandıklarını belirterek, “Şehitlerimizin aziz hatırasının yaşatılması adına hatıra ormanı kurulması oldukça anlamlı. Öğrencilerimizinböyle bir etkinliğe katılmaları daha da anlamlı. Tüm şehitlerimiz için Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Memleket onların emaneti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülay Samancı da, “Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Bu memleket onların bize vermiş olduğu en büyük emanet. Bizler de inşallah onların bize bırakmış oldukları bu emaneti yeşertecek, yücelterek inşallah daha da iyi günlere getirmeyi kendimize borç olarak biliyoruz. İnşallah bugünkü dikmiş olduğumuz fidanlarla beraber devletimiz ve milletimiz de yeşerip büyümeye devam edecek” dedi.

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