Kahramankazan, Üniversiteler Arası Karting Turnuvası'na ev sahipliği yaptı

Üniversite Sporları Federasyonu ve ODTÜ Motor Sporları Topluluğu işbirliği ile gerçekleştirilen turnuvanın startını, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk salladığı Türk Bayrağı ile yaptı.

Kahramankazan Üniversiteler Arası Karting Turnuvası ’nın (ÜNİKART) üçüncüsüne ev sahipliği yaptı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) koordinatörlüğünde düzenlenen turnuvada 7 üniversiteden 25 sporcu yarıştı. 2 etap halinde düzenlenen yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Toplam 14 yarışta, takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Startı Başkan Ertürk verdi

Kahramankazan Belediye Başkan Lokman Ertürk de turnuvayı takip etti. Başkan Ertürk, eşi Meral ve kızı Vildan Ertürk ile birlikte turnuva öncesinde karting aracına binerek deneme sürüşü yaptı. Başkan Ertürk daha sonra salladığı Türk Bayrağı ile yarışın startını verdi. Turnuvada dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalyaları törenle verildi. Turnuvada, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 148 puanla birinci, Başkent Üniversitesi 132 puanla ikinci, Bilkent Üniversitesi ise 114 puanla üçüncü oldu.

Üniversiteli kardeşlerimizin yanındayız

Başkan Ertürk burada yaptığı konuşmada, Kahramankazan Belediyesi olarak üniversiteli gençlerden gelen spor, sanat, eğitim, bilim, kültür ve diğer alanlarda gelen taleplere destek vermeye çalıştıklarını belirterek, böylesine anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Ertürk, "Kahramankazan ulusal ve uluslararası arenada önemli spor, sanat, bilim ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu turnuvada onlardan bir tanesi oldu. Üniversitelerimiz ve üniversiteli genç kardeşlerimizin sürekli yanındayız” diye konuştu.

ODTÜ Motor Sporları Topluluğu Başkanı Muzaffer Burak Bağlan da, amaçlarının karting sporunu üniversiteler arasında yaygınlaştırmak, katılımcı sayısını artırmak ve daha ulaşılabilir ve keyifli bir spor branşı haline dönüştürmek olduğunu söyledi.