  • BIST 108.621
  • Altın 177,381
  • Dolar 4,0987
  • Euro 5,0664
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 22 °C

Kahramankazan ve Siirt’in Kurtalan belediyeleri arasında “Hepimiz Biziz” projesi gerçekleştirildi

»
Kahramankazan ve Siirt’in Kurtalan belediyeleri arasında “Hepimiz Biziz” projesi gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Milli Birlik ve Kucaklaşma” seferberliği kapsamında Kahramankazan ve Siirt’in Kurtalan belediyeleri arasında “Hepimiz Biziz” projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Kahramankazanlı ve Kurtalanlı öğrenciler kucaklaşırken, Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman Ertürk Kurtalanlı öğrenci ve öğretmenleri ağırladı.

Kahramankazan Belediyesi’nin de paydaşlarından olduğu Hepimiz Biziz Projesi kapsamında Kahramankazan’da anlamlı bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Bu doğrultuda Kahramankazan Efes Endüstri Meslek Lisesi ile Kurtalan Fatma Zehra Endüstri Meslek Lisesi kardeş okul oldu. Hepimiz Biziz projesi kapsamında Efes Endüstri Meslek Lisesi’nde projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karatay, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile Kurtalanlı ve Kahramankazanlı öğrenciler ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kardeşlik türküleri

Burada projenin tanıtıldığı video gösterimi yapıldı. Kahramankazanlı ve Kurtalanlı öğrenciler hep bir ağızdan söylenen kardeşlik türkülerine eşlik etti. Daha sonra okulda Kurtalan kültürüne göre hazırlanmış odanın açılışı yapıldı.

Gönül köprüleri kuruldu

Kartalan Belediye Başkanı Nevzat Karatay, burada yaptığı konuşmada, Kurtalanlılar olarak Kahramankazanlılarala kucaklaşmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Karatay, “Kurtalan’dan Kahramankazan’a selam getirdik. 15 Temmuz’da gösterdiği kahramanlıktan dolayı Kahramankazan’a ömür boyu minnettarız” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, Kahramankazan ve Kurtalan arasında gönül köprülerini kuran bu projenin oldukça anlamlı ve önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı milli birlik ve kucaklaşma seferberliğini Kahramankazan’da ilmek ilmek dokuyarak oluşturduklarını ifade eden Ertürk, 15 Temmuz’da darbeci hainlere karşı verilen mücadelenin de bu milli birlik ve kardeşlik ruhuyla yapıldığını anlattı. Ertürk proje kapsamında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ertürk’ü ziyaret ettiler

Kurtalan Fatma Zehra Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri daha sonra Kahramankazan belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Ertürk, çiçeklerle karşıladığı misafirlerine kavunuyla meşhur olan ilçede yapılan kavun lokumu, kavun kolonyası ve kavun kahvesi hediye etti.Kurtalanlı öğrenciler de Ertürk’e üzerinde adının yazdığı el dokuması bir kilim ile Kurtalan yazılı atkı hediye etti.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Sudan İdari Hizmetler ve Turizm Sendikası heyetini ağırladı06 Nisan 2018 Cuma 15:44
  • Kahramankazan Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde kapsamlı bir bakım-onarım çalışması başlattı03 Nisan 2018 Salı 11:04
  • Kahramankazan Belediyesi temizlik ekipleri, Üç Aylar süresince cami ve mescitlere günlük olarak gül esansı uygulaması yapacak02 Nisan 2018 Pazartesi 10:46
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Başkent Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi29 Mart 2018 Perşembe 11:43
  • Kahramankazan Belediyespor’un, milli haltercisi Tuğçe Boynueğri, rekorlarına devam ediyor27 Mart 2018 Salı 08:44
  • Türkiye’nin ilk sosyal medya akademisi olan Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi ilk mezunlarını verdi22 Mart 2018 Perşembe 12:23
  • 15 Temmuz'un sembol ismi Mustafa Zorova sağlığına kavuştu22 Mart 2018 Perşembe 10:34
  • Kahramankazanlılar adalet nöbetini sürdürüyor; Akıncı Üssü ve Ömer Halisdemir davaları için nöbete devam19 Mart 2018 Pazartesi 15:38
  • Başkan Ertürk, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) heyetini ağırladı17 Mart 2018 Cumartesi 12:44
  • Kahramankazan’da şehit yakınları ve lise öğrencilerini buluşturan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi16 Mart 2018 Cuma 14:51
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim