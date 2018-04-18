Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Milli Birlik ve Kucaklaşma” seferberliği kapsamında Kahramankazan ve Siirt’in Kurtalan belediyeleri arasında “Hepimiz Biziz” projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Kahramankazan lı ve Kurtalanlı öğrenciler kucaklaşırken, Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman Ertürk Kurtalanlı öğrenci ve öğretmenleri ağırladı.

Kahramankazan Belediyesi ’nin de paydaşlarından olduğu Hepimiz Biziz Projesi kapsamında Kahramankazan’da anlamlı bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Bu doğrultuda Kahramankazan Efes Endüstri Meslek Lisesi ile Kurtalan Fatma Zehra Endüstri Meslek Lisesi kardeş okul oldu. Hepimiz Biziz projesi kapsamında Efes Endüstri Meslek Lisesi’nde projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karatay, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile Kurtalanlı ve Kahramankazanlı öğrenciler ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kardeşlik türküleri

Burada projenin tanıtıldığı video gösterimi yapıldı. Kahramankazanlı ve Kurtalanlı öğrenciler hep bir ağızdan söylenen kardeşlik türkülerine eşlik etti. Daha sonra okulda Kurtalan kültürüne göre hazırlanmış odanın açılışı yapıldı.

Gönül köprüleri kuruldu

Kartalan Belediye Başkanı Nevzat Karatay, burada yaptığı konuşmada, Kurtalanlılar olarak Kahramankazanlılarala kucaklaşmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Karatay, “Kurtalan’dan Kahramankazan’a selam getirdik. 15 Temmuz’da gösterdiği kahramanlıktan dolayı Kahramankazan’a ömür boyu minnettarız” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, Kahramankazan ve Kurtalan arasında gönül köprülerini kuran bu projenin oldukça anlamlı ve önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı milli birlik ve kucaklaşma seferberliğini Kahramankazan’da ilmek ilmek dokuyarak oluşturduklarını ifade eden Ertürk, 15 Temmuz’da darbeci hainlere karşı verilen mücadelenin de bu milli birlik ve kardeşlik ruhuyla yapıldığını anlattı. Ertürk proje kapsamında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ertürk’ü ziyaret ettiler

Kurtalan Fatma Zehra Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri daha sonra Kahramankazan belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Ertürk, çiçeklerle karşıladığı misafirlerine kavunuyla meşhur olan ilçede yapılan kavun lokumu, kavun kolonyası ve kavun kahvesi hediye etti.Kurtalanlı öğrenciler de Ertürk’e üzerinde adının yazdığı el dokuması bir kilim ile Kurtalan yazılı atkı hediye etti.