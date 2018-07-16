Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri muhteşem bir finalle son buldu

Kahramankazan Belediyesi’nce, FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin 2’inci yıl dönümünde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri muhteşem bir finalle son buldu.

Sabah saatlerine kadar meydanları boş bırakmayan binlerce Kahramankazanlı, ellerindeki meşaleler ve şehitlerin fotoğraflarıyla “Milli İradeye Saygı” için yürüdü.

Kahramankazan Belediyesi’nce, 3 gün boyunca düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin son günü anlamlı bir yürüyüşle başladı.

Mehteran eşliğinde yürüdüler

“Milli İradeye Saygı Yürüyüşü” için binlerce Kahramankazanlı bir araya geldi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve ilçe protokolü ile şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı yürüyüş, Milli Egemenlik Parkı’ndan başlayarak, ana arterler geçildikten sonra kent meydanında kurulan etkinlik alanında son buldu. Mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlar, Kahramankazanlı 9 şehidin fotoğrafları ile meşaleler taşıdı. Balkonlardaki ve çevredeki vatandaşların da destek verdiği yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Birbirinden renkli etkinlikler

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında Kuran-ı Kerim okundu. Başkan Ertürk, 15 Temmuz’da şehit olan 9 Kahramankazanlının isimlerini okuyarak temsili yoklama aldı. Vatandaşlar hitlerin isimlerinin okunmasının ardından hep bir ağızdan “burada” diye bağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yaptığı konuşma binlerce Kahramankazanlı tarafından beraber izlendi. 15 Temmuz belgesellerinin gösterilmesinin ardından, tasavvuf müziği konseri ve semazen gösterisi yapıldı. Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas’ın 15 Temmuz’u işlediği bir performans sergiledi. Halk müziği sanatçısı Ali Kınık’ın konserinin ardından ilahiyatçı Necmettin Nursaçan vatandaşlara hitap etti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de alandaki etkinliklere katıldı.

Sağlık çalışanları unutulmadı

Etkinlikler kapsamında ayrıca, 15 Temmuz gecesi 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’da, yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleyi yapan devlet hastanesi çalışanları da unutulmadı. O gece görev yapan tüm sağlık çalışanlarına çiçek takdim edildi. Sabah saatlerine kadar süren etkinlikler süresince binlerce Kahramankazanlı meydanları bir an olsun boş bırakmadı.

Hainlere karşı dimdik durduk

Kahramanakazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk da burada yaptığı konuşmada, Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi destan yazdıklarını belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise hayırlı ömürler diledi. Ertürk, şöyle konuştu:

“Kahramankazanlılar, bayrağına göz diken, devletin bekasına göz diken hainlere karşı bir ve beraber oldular. Vatanı için, bayrağı için ölümü göze alarak, devletimizi yıkmak isteyenlere karşı, bu milleti bölmek isteyenlere karşı, bu ülkeyi işgal etmek isteyenlere karşı destan yazdılar. Kahramankazan’da 81 vilayetten gelen insanlarla beraber hoşgörünün ve kardeşliğin en üst seviyede yaşandığı bir toplum olduk. Bu birlik ve beraberlik içerisinde, yalnızca aziz milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde o gece hainlere karşı dimdik durduk. Allah hepinizden razı olsun.”