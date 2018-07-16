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Kahramankazan'da çocuklara ve gençlere okçuluk eğitimi verildi

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Kahramankazan'da çocuklara ve gençlere okçuluk eğitimi verildi
Kahramankazan Belediyesi’nce, FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin 2’inci yıl dönümünde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında renkli görüntüler yaşandı.

Çocuklara ve gençlere uzman eğitmenler tarafından Türk savaş geleneğinin en önemli unsurlarından olan okçuluk eğitim verildi.

Kahramankazan kent meydanında kurulan okçuluk talimgâhında, ilçedeki gençlere ve çocuklara yönelik okçuluk eğitimi verildi. Türk savaş geleneğinin en önemli unsurlarından olan okçuluk konusunda düzenlenen etkinlikte, uzman eğitmenler tarafından eğitim verilen gençler ve çocuklar oklarını fırlattı. Kahramankazanlı gençler ve çocuklar okçuluk eğitimine yoğun ilgi gösterdi. Verilen eğitimler sonucunda düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi. Gençlere ve çocuklara ödüllerini Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk takdim etti.

Önemli yere sahip

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, okçuluğun Türk kültürü ve savaş sanatı açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Böylesine anlamlı bir günde, böylesine anlamlı bir eğitim vermekten dolayı oldukça mutluyum. Gençlerimizi, yavrularımızı aynı zamanda dünya çapında bir spor dalı da olan okçuluk koşunda bilgilendirmiş olduk” diye konuştu.

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