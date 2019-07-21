Kahramankazan’da “KİM” iş bulmaya başladı

Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçedeki iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturan Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) projesi meyvelerini vermeye başladı. Kahramankazan’da 15 gün önce kurulan KİM aracılığıyla 300 kişi iş sahibi oldu.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un projeleri arasında yer alan ve ilçede işsiz vatandaş kalmamasını hedefleyen Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM), 15 gün önce imzalanan protokolle hayata geçirilmişti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay tarafından imzalanan protokolle kurulan KİM, iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturuyor.