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Kahramankazan’da Mehmetçiğe moral vermek için anlamlı bir turnuva gerçekleştirildi

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Kahramankazan’da Mehmetçiğe moral vermek için anlamlı bir turnuva gerçekleştirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla sürerken, Kahramankazan’da Mehmetçiğe moral vermek için anlamlı bir turnuva gerçekleştirildi.

Kahramankazan’dan Kahraman Mehmetçiğe Selam Olsun” yüzme turnuvasında kıyasıya yarışan öğrenciler, kulaçlarını Mehmetçikler için attı.  

Kahramankazan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle “Kahramankazan’dan Kahraman Mehmetçiğe Selam Olsun” ismini taşıyan okullararası yüzme turnuvası düzenlendi. Turnuvaya ilçe genelindeki okullarda öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. Kahramankazan Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen turnuva, erkek ve kız öğrenciler olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Turnuva boyunca kıyasıya yarışan öğrenciler,  kulaçlarını Zeytin Dalı Harekatı’nda kahramanca mücadele eden Mehmetçikler için attı. Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Ödül törenine Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçe protokolü, öğrenci velileri ve şehit yakınları ile gaziler katıldı. Turnuvada dereceye girenlere madalyalarını Başkan Ertürk takarken, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kulaçlarla selam gönderildi

Başkan Ertürk, böylesine anlamlı bir turnuva düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu söyledi. Ertürk, “Yavrularımızın kıyasıya yarıştığı bu turnuva ayrıca bir anlam taşıyor. Öğrencilerimiz kahraman Mehmetçiğimize, attıkları kulaçlarla selam gönderdi. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.  

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