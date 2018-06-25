  • BIST 94.587
  • Altın 190,850
  • Dolar 4,6831
  • Euro 5,4748
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 34 °C

Kahramankazan’da sandığa giden vatandaşların yüzde 71.5’i “Erdoğan” dedi

»
Kahramankazan’da sandığa giden vatandaşların yüzde 71.5’i “Erdoğan” dedi
24 Haziran’da yapılan anayasa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin ilk devlet başkanı seçilmesi ve AK Parti’nin de sandıktan birinci parti çıkmasının ardından Kahramankazan’da büyük coşku yaşandı.

36 bin 130 seçmenin oy kullandığı Kahramankazan’da sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Kahramankazan’da sandığa giden vatandaşların yüzde 71.5’i cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “Erdoğan” dedi. Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur İttfakı yüzde 74 oranında oy alırken, bu oyların yüzde 54’ü AK Parti’nin oldu. Kahramankazan böylece Ankara ve Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Cumhur İttifakı’na ve AK Parti’ye en yüksek oyun verildiği seçim bölgeleri arasına girdi.

Coşkuyla kutlandı

Kahramankazanlılar seçim sonuçlarının belli olmasının ardından belediye önünde toplanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesini kutladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk de vatandaşlarla birlikte kutlamaya katıldı. Kutlama sırasında havai fişek gösterisi renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar burada ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkanı Ertürk lehinde sloganlar attı. Ertürk burada vatandaşlara karanfil ve gül dağıtırken, çalınan Ankara havalarıyla oynayan gençlere eşlik etti. 

Kahramankazan Erdoğan’ın yanında

Ertürk burada yaptığı konuşmada, geride kalan Ramazan Bayramı’nın ardından bugün de demokrasi bayramı yaşadıklarını belirterek, “Bu bayramı bu zaferi sizlerle paylaşmaktan dolayı oldukça mutluyum” dedi. Ertürk, şunları kaydetti:

“Bugün yeni Türkiye’nin şahlanış günü. Yalnızca aziz milletimizin değil aynı zamanda tüm İslam Alemi’nin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’ni diz çöktürmeye çalışanlara karşı en güzel cevabı verdiniz. Kahramankazanlılar nasıl 15 Temmuz’da çıplak elle F-16’lara kafa tutup silahlara karşı dimdik durduysa, bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dimdik durdu. 7 düvele, Haçlı ittifaklarına karşı Anadolu insanı kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla yine kendine yakışanı yaptı ve Erdoğan’ın yanında durdu. 15 Temmuz’da yapamadıklarını 24 Haziran’da yapmak isteyenlere fırsat vermediniz. Allah sizlerden razı olsun.” 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ahmet Arslan ve Lokman Ertürk Ankara Lojistik Üssü’nde kamyoncularla bir araya geldi18 Haziran 2018 Pazartesi 14:28
  • Lokman Ertürk, Ramazan Bayramı'nda 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele şehitlerini mezarları başında andı18 Haziran 2018 Pazartesi 10:28
  • Kahramankazan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da yaşlı, bakıma muhtaç ve ve engelli vatandaşları unutmadı17 Haziran 2018 Pazar 11:09
  • Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde Ramazan Bayramı için temizlik işlerini son hız devam ettiriyor14 Haziran 2018 Perşembe 11:59
  • Lokman Ertürk, 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele sırasında şehitlerinin aileleri ve gazilerle iftarda buluştu14 Haziran 2018 Perşembe 11:58
  • Kahramankazanlı çocukların keyifli ve eğitici bir yaz geçirmesini sağlayacak yaz spor okulları için kayıtlar başladı11 Haziran 2018 Pazartesi 10:11
  • Kahramankazan Belediyesi okullarını takdir ve teşekkür belgesi alarak tamamlayan öğrencilere havuz keyfi yaptıracak10 Haziran 2018 Pazar 12:28
  • Lokman Ertürk ve ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi10 Haziran 2018 Pazar 11:44
  • “Son Temmuz” filmine Venezuella’dan iki ödül birden geldi07 Haziran 2018 Perşembe 10:34
  • Lokman Ertürk, İstanbul’da yaşayan Ankaralılarla iftar yemeğinde bir araya geldi06 Haziran 2018 Çarşamba 10:05
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim