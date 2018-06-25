Kahramankazan’da sandığa giden vatandaşların yüzde 71.5’i “Erdoğan” dedi

24 Haziran’da yapılan anayasa Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin ilk devlet başkanı seçilmesi ve AK Parti’nin de sandıktan birinci parti çıkmasının ardından Kahramankazan’da büyük coşku yaşandı.

36 bin 130 seçmenin oy kullandığı Kahramankazan’da sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Kahramankazan’da sandığa giden vatandaşların yüzde 71.5’i cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “Erdoğan” dedi. Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur İttfakı yüzde 74 oranında oy alırken, bu oyların yüzde 54’ü AK Parti’nin oldu. Kahramankazan böylece Ankara ve Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Cumhur İttifakı’na ve AK Parti’ye en yüksek oyun verildiği seçim bölgeleri arasına girdi.

Coşkuyla kutlandı

Kahramankazanlılar seçim sonuçlarının belli olmasının ardından belediye önünde toplanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesini kutladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk de vatandaşlarla birlikte kutlamaya katıldı. Kutlama sırasında havai fişek gösterisi renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar burada ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkanı Ertürk lehinde sloganlar attı. Ertürk burada vatandaşlara karanfil ve gül dağıtırken, çalınan Ankara havalarıyla oynayan gençlere eşlik etti.

Kahramankazan Erdoğan’ın yanında

Ertürk burada yaptığı konuşmada, geride kalan Ramazan Bayramı’nın ardından bugün de demokrasi bayramı yaşadıklarını belirterek, “Bu bayramı bu zaferi sizlerle paylaşmaktan dolayı oldukça mutluyum” dedi. Ertürk, şunları kaydetti:

“Bugün yeni Türkiye’nin şahlanış günü. Yalnızca aziz milletimizin değil aynı zamanda tüm İslam Alemi’nin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’ni diz çöktürmeye çalışanlara karşı en güzel cevabı verdiniz. Kahramankazanlılar nasıl 15 Temmuz’da çıplak elle F-16’lara kafa tutup silahlara karşı dimdik durduysa, bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dimdik durdu. 7 düvele, Haçlı ittifaklarına karşı Anadolu insanı kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla yine kendine yakışanı yaptı ve Erdoğan’ın yanında durdu. 15 Temmuz’da yapamadıklarını 24 Haziran’da yapmak isteyenlere fırsat vermediniz. Allah sizlerden razı olsun.”