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Kahramankazan'da Şehit mezarları çiçeklerle donatılırken, mezar başlarındaki Türk bayrakları yenilendi

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Kahramankazan'da Şehit mezarları çiçeklerle donatılırken, mezar başlarındaki Türk bayrakları yenilendi
Kahramankazan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde içinde şehitliğin de yer aldığı Kahramankazan Asri Mezarlığı’nı ziyaretler için hazır hale getirdi.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Kahramankazan Asri Mezarlığı’nda bakım çalışmaları yaptı. Ekipler mezarlıkta vatandaşlara kolaylık sağlaması için çevre düzenlemeleri gerçekleştirdi. Mezarlık içerisinde bulunan şehitlikte de bakım çalışması yapan ekipler, şehit mezarlarını çiçeklerle donattı. Ekipler, şehit mezarlarının başlarındaki Türk bayraklarını yeniledi.

Çiçeklerle donattık

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Ekiplerimiz özellikle arife günü ve bayramlarda yoğun ziyarete uğrayan mezarlığımızda kapsamlı bir çalışma yaptı. Mezarlık içindeki şehitliğimizde de çalışmalar yaptık. Şehitlerimizin başucunda duran bayrakları yeniledik, mezarları çiçeklerle donattık. Türk ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nın mübarek olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

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