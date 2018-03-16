Kahramankazan’da şehit yakınları ve lise öğrencilerini buluşturan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi

Yurdumun Değerleri etkinliği kapsamında gerçekleştirilen “Vatan Sağolsun” söyleşisinde terörle mücadele ve 15 Temmuz sırasında şehit olan Kahramankazanlıların yakınları öğrencilerle buluştu.

Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi’nde, Yurdumun Değerleri etkinliği kapsamında gerçekleştirilen “Vatan Sağolsun” söyleşisi şehit yakınlarını öğrencilerle buluşturdu. Söyleşiye Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile şehit yakınları ve gaziler ile öğrenciler katıldı.

Çok anlamlı bir program

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, söyleşinin açılışında yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir programa katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ve programı düzenleyenlere teşekkür ettiğini söyledi. Ertürk, “Gençlerimizle şehit yakınlarımızın buluşması çok önemli. Onlar bizin için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlardır. Gençlerimize onların en yakınları olan ailelerinin, bu kahramanları anlatması da oldukça anlamlı. Eğer onların bu kahramanlıkları olmasaydı bizler bugün bu söyleşiyi gerçekleştiremezdik. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu. Ertürk, liseli gençlere Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve geleceği için çok iş düştüğünü belirterek, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şehitleri anlattılar

Söyleşi kapsamında terörle mücadele sırasında şehit düşen erler Tunahan Doktur’un babası Mustafa Doktur ve Yusuf Pazar’ın babası Yaşar Pazar ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar’ın eşi Nuray Anar ve Ümit Güder’in kızı Figen Güder konuşmacı olarak öğrencilerle buluştu. Konuşmacılar şehitlerin yaşam öykülerini öğrencilere anlattı, bu sırada salonda duygu dolu anlar yaşanırken, bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Şehit yakınları ayrıca, soru cevap şeklinde geçen söyleşi sırasında öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Program kapsamında şehit yakınlarına ve Kıbrıs Gazisi Özcan Altunel’e plaket takdim edildi.