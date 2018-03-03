Kahramankazan'da “Sigara Engelini Aşıyorum” etkinliğinde vatandaşlara sigarayı bırakmanın yolları anlatıldı

Kahramankazan Belediyesi, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan sigara kullanımının önüne geçmek için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Sigara Engelini Aşıyorum ” etkinliğine, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile ilçe protokolü vatandaşlar katıldı. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nca da desteklenen etkinliğe Kahramankazanlılar yoğun ilgi gösterdi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen “” etkinliğine, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile ilçe protokolü vatandaşlar katıldı. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nca da desteklenen etkinliğe Kahramankazanlılar yoğun ilgi gösterdi.

Su için doğru, nefes alın

Etkinlik kapsamında Kişisel Gelişim Uzmanı Levent Ekinci, sigarayı bırakma yollarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Ekinci başından geçen olaylardan örnekler vererek sigarayı bırakmanın yollarını anlattı. Ekinci sigarayı bırakmak için bol su içilmesi ve doğru nefes alınmasının önemine değindi. Ekinci, insanların ağırlıklarına göre her 25 kilogram için bir litre su içilmesi ve burundan nefes alınarak bunun 7 ila 10 saniye içinde vücuda servis edilmesi gerektiğini söyledi. Ekinci ayrıca uygulamalı olarak katılımcılara nefes egzersizi de yaptırdı. Katılımcılara ayrıca karbonmonoksit testi de yapıldı.

İnşallah herkes bırakır

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, etkinliğin sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için çok anlamlı olduğunu belirterek, “İnşallah bu programdan sonra verilen bilgiler doğrultusunda herkes sigarayı bırakır” dedi. Ertürk ayrıca, vatandaş sağlığına tehdit oluşturan konuların önlenmesi hakkında benzer programları sürdüreceklerini kaydetti.