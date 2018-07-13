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Kahramankazan’da yakılan buğday tarlalarında ilk hasat yapıldı

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Kahramankazan’da yakılan buğday tarlalarında ilk hasat yapıldı
15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan...

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemek ve görüş açılarını kısıtlamak amacıyla Kahramankazan’da yakılan buğday tarlalarında ilk hasat yapıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de tarlalarını yakan kahraman çiftçilerle birlikte hasat yaparak, biçerdöver kullandı. 

Başkan Ertürk, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü çevresinde yakılan tarlaların bulunduğu Bitik Köyü sakinlerine ait buğday tarlalarında başlatılan hasat çalışmalarına katıldı. Ertürk, darbe gecesi tarlasını yakan Bitik Mahallesi Muhtarı Hicabi Bitik ile birlikte biçerdövere binerek hasat yaptı. Ertürk hasat yapılan tarlada biçerdöveri kendi kullandı. Ertürk ve köy sakinleri, bu yılki hasat mevsiminin bereketli ve kazançlı geçmesi için topluca dua etti.

Her şeylerini ortaya koydular

Başkan Ertürk burada yaptığı açıklamada FETÖ tarafından gerçekleştirilen kanlı darbe girişiminin ardından 2 yıl geçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: 

“Şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman 15 Temmuz gecesi bu tarlalarda ekinlerin yandığını gördük. İnsanlar umutlarını, bir yıllık emeklerini, devletin ve milletin geleceği için gözünü kırpmadan ateşe vermek suretiyle savaş uçaklarının iniş ve kalkışını engellemek için feda ettiler. Ancak Allah bereketini verdi ve çiftçilerimiz geçen yıl daha fazla ürün kaldırdı. Bu sene de Allah'a hamdolsun yağmurlarla beraber çok daha güzel ekinlerimiz oldu. O gece çiftçimiz, işçimiz, memurumuz her şeyini ortaya koyarak dolar kuruna bakmaksızın, ekonomik göstergelere bakmaksızın sadece ve sadece Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çağrısı üzerine sokaklara indi. Bu aziz millet yine işinde gücünde. Yine çiftçi tarımını yapıyor. Bugün ilk hasat ile beraber inşallah bereketli ve bol kazançlı çiftçilerimiz içinde emeklilerinin alın tellerinin karşılığını aldığı bereketli ve kazançlı bir sezonun geçirecek inşallah.”

Cumhurbaşkanının çağrısıyla indik

15 Temmuz gecesi tarlasındaki ekinleri yakarak darbeye direnen ve tüm Türkiye’nin sevgi ve takdirini kazanan Bitik Mahallesi Muhtarı Hicabi Bitik de, “Allah'a hamdolsun 15 Temmuz’dan bu tarafa bugünleri gördük. Yani biz hasadımızı yeniden yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara indik, mahsulümüzü yaktık. Bugüne kadar da hiçbir sıkıntı çekmedik. Şimdi de yeniden mahsulümüzü yapıyoruz. 15 Temmuz'u Rabbim bir daha Türkiye'ye göstermesin” dedi.

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