Kahramankazanlılar adalet nöbetini sürdürüyor; Akıncı Üssü ve Ömer Halisdemir davaları için nöbete devam

FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları..

FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlılar, darbe gecesi yaşanan eylemlere ilişkin davaların görüldüğü Sincan Cezaevi önünde başlattıkları adalet nöbetini sürdürüyor. Kahramankazanlılar, Akıncı Üssü ve darbeci General Semih Terzi’yi öldürerek darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davayı yakından takip etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin, darbeci sanıkların yargılandığı Sincan Cezaevi önünde başlattıkları adalet nöbeti kesintisiz sürüyor. Kahramankazanlıların adalet nöbeti, Akıncı Üssü’nde yaşanan eylemler ve darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davanın dün görülen duruşmasında da sürdü. Adalet nöbetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülay Samancı, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Milletvekilleri Murat Alpaslan ve Salim Uslu ile Ankara 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Platformu üyeleri de destek verdi.

Buradayız Ömer

Ömer Halisdemir davasına ilişkin bir açıklama yapan 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler PlatformuBaşkanı Levent Yücel, “Yüzüne bakamayan yüzsüzlerin 30 kurşunla sırtından vurduğu Ömer. Al bayrağın yıldızını yurt tutarak, yurdumuzu alçaklardan uzak tutan Ömer. Canınla ödediğin bu bedelin hakkını sonuna kadar korumak için, sana ve şehitlerimize yapılanların hesabını sormak için, gazilerimizin yüreğine bir damla olsun su serpmek için buradayız” dedi.

En ağır cezayı vereceğine eminiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, ”Kahramankazanlılar olarak, duruşmaların başladığı günden beri yine bugün de buradayız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere asil Türk Milleti, bu kanlı darbe girişimini demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığı, yalnızca milletin değil ümmetin de lideri olan Recep Tayyip Erdoğan’a olan inancı sayesinde önlemiştir. Türk yargısının, Ömer Halisdemir başta olmak üzere tüm şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağına vebu vatan hanilerine karşı en ağır cezayı vereceğine eminiz” diye konuştu.

Gün boyu ikramlar yapılıyor

Kahramankazan Belediyesi, cezaevi girişine kurulan prefabrik yapı ve çadırlarda, duruşmayı takip eden şehit yakınları ve gaziler ile kamu görevlilerine çeşitli ikramlarda bulunuyor. Burada, duruşmaya verilen öğle arasında kavurma pilav ile gün boyunca çay ve çorba servisi yapılıyor.