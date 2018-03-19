  • BIST 115.657
  • Altın 166,468
  • Dolar 3,9437
  • Euro 4,8547
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 20 °C

Kahramankazanlılar adalet nöbetini sürdürüyor; Akıncı Üssü ve Ömer Halisdemir davaları için nöbete devam

»
Kahramankazanlılar adalet nöbetini sürdürüyor; Akıncı Üssü ve Ömer Halisdemir davaları için nöbete devam
FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları..

FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlılar, darbe gecesi yaşanan eylemlere ilişkin davaların görüldüğü Sincan Cezaevi önünde başlattıkları adalet nöbetini sürdürüyor. Kahramankazanlılar, Akıncı Üssü ve darbeci General Semih Terzi’yi öldürerek darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davayı yakından takip etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin, darbeci sanıkların yargılandığı Sincan Cezaevi önünde başlattıkları adalet nöbeti kesintisiz sürüyor. Kahramankazanlıların adalet nöbeti, Akıncı Üssü’nde yaşanan eylemler ve darbenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davanın dün görülen duruşmasında da sürdü. Adalet nöbetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülay Samancı, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Milletvekilleri Murat Alpaslan ve Salim Uslu ile Ankara 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Platformu üyeleri de destek verdi.

Buradayız Ömer

Ömer Halisdemir davasına ilişkin bir açıklama yapan 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler PlatformuBaşkanı Levent Yücel, “Yüzüne bakamayan yüzsüzlerin 30 kurşunla sırtından vurduğu Ömer.  Al bayrağın yıldızını yurt tutarak, yurdumuzu alçaklardan uzak tutan Ömer. Canınla ödediğin bu bedelin hakkını sonuna kadar korumak için, sana ve şehitlerimize yapılanların hesabını sormak için, gazilerimizin yüreğine bir damla olsun su serpmek için buradayız” dedi.

En ağır cezayı vereceğine eminiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, ”Kahramankazanlılar olarak, duruşmaların başladığı günden beri yine bugün de buradayız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere asil Türk Milleti, bu kanlı darbe girişimini demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığı, yalnızca milletin değil ümmetin de lideri olan Recep Tayyip Erdoğan’a olan inancı sayesinde önlemiştir. Türk yargısının, Ömer Halisdemir başta olmak üzere tüm şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağına vebu vatan hanilerine karşı en ağır cezayı vereceğine eminiz” diye konuştu.

Gün boyu ikramlar yapılıyor

Kahramankazan Belediyesi, cezaevi girişine kurulan prefabrik yapı ve çadırlarda, duruşmayı takip eden şehit yakınları ve gaziler ile kamu görevlilerine çeşitli ikramlarda bulunuyor. Burada, duruşmaya verilen öğle arasında kavurma pilav ile gün boyunca çay ve çorba servisi yapılıyor.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramankazan’da Mehmetçiğe moral vermek için anlamlı bir turnuva gerçekleştirildi11 Mart 2018 Pazar 12:34
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankara 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Platformu üyeleri ile bir araya geldi10 Mart 2018 Cumartesi 11:38
  • Kahramankazan Belediyesi’nden Ankaragüçlülere anlamlı destek08 Mart 2018 Perşembe 12:02
  • Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, yerde buldukları bir güvercinin yardımına koştu07 Mart 2018 Çarşamba 11:37
  • Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti06 Mart 2018 Salı 10:11
  • Başkan Ertürk, Türkiye'nin ve İç Anadolu'nun en beğenilen büyükşehir ilçe belediye başkanı seçildi04 Mart 2018 Pazar 12:57
  • Kahramankazan'da “Sigara Engelini Aşıyorum” etkinliğinde vatandaşlara sigarayı bırakmanın yolları anlatıldı03 Mart 2018 Cumartesi 11:03
  • ​Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre ve doğa dostu uygulamalarıyla göze çarpıyor01 Mart 2018 Perşembe 12:29
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, tek tek vatandaşların talep ve sorunlarını dinliyor27 Şubat 2018 Salı 15:27
  • Kahramankazan Belediyesi, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor26 Şubat 2018 Pazartesi 15:01
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim