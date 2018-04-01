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Kahramanmaraş Pazarcıklılar, Yenimahalle’de buluştu

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Kahramanmaraş Pazarcıklılar, Yenimahalle’de buluştu
Kahramanmaraş Pazarcıklılar, Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Pazarcıklı olmak” temalı geleneksel birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu.

İlk Adım Salonu’nda düzenlenen yemeğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Pazarcık Belediyesi Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, Ankara Pazarcıklılar Derneği Başkanı Celal Ozanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. 

Gece; Pazarcık’ın kültür, tarihi ve yöresel değerlerini anlatan sinevizyon gösterimiyle başladı.

Yaşar’dan birlik mesajı

Yemeklerin afiyetle yendiği, koyu sohbetlerin yapıldığı, müzik eşliğinde halayların çekildiği gecede, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da hemşeri derneklerinin öneminden bahsederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yaşar, “Bu ülkenin ne zorluklarla kurulduğunu, bu günlere nasıl gelindiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye'de yaşayan tüm yurttaşlar eşit yurttaştır, ne demokratik laik cumhuriyeti yıktıracağız, ne de bu ülkeyi böldüreceğiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi korumalıyız. Ben Yenimahalle’de kimseyi ayırt etmedim, bana oy verene de vermeyene de hizmet ettim. Sizler de herkese kucak açın” dedi.

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