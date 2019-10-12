Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Asayiş 12.10.2019, 23:40
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Tunç'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
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Yaralanan sürücü ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Hasan Mert idaresindeki 34 PFK 36 plakalı otomobil, Göksun-Çardak kara yolu Gücüksu Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
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